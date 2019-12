Fallon Sherrock doet volgende week niet mee aan het WK darts voor vrouwen. Dat heeft het management van de Engelse WK-sensatie dinsdag laten weten via haar management.

"Bij het besluit is rekening gehouden met meerdere factoren, waaronder de onverwachte veranderingen die gisteren (maandag, red.) zijn aangebracht", schrijft het management van Sherrock in een summiere verklaring.

BDC, de dartsbond die het WK voor vrouwen organiseert, maakte maandag bekend dat het prijzengeld van het toernooi flink is teruggebracht vanwege een dramatisch verlopen kaartverkoop. Slechts 15 procent van de beschikbare kaarten werd aan de man gebracht. Voor de winnares ligt daardoor geen 23.000 euro, maar 8.000 euro aan prijzengeld klaar.

Sherrock, bijgenaamd 'The Queen of the Palace', schreef een kleine twee geleden geschiedenis door als eerste vrouw ooit een partij op het WK te winnen. Ze rekende in de eerste ronde af met haar landgenoot Ted Evetts.

Vervolgens stuntte ze ook tegen de Oostenrijker Mensur Suljovic, de nummer elf van de PDC Order of Merit. In de derde ronde werd ze ondanks een sterk optreden uitgeschakeld door de Engelsman Chris Dobey. Aan haar avontuur op het WK bij de mannen hield ze een kleine 30.000 euro aan prijzengeld over.

Dankzij haar doorbraak op het WK is Sherrock uitgenodigd voor drie toernooien in de World Series of Darts. De Engelse WK-revelatie mag meedoen aan de Nordic Darts Masters, de New Zealand Darts Masters en de US Darts Masters in New York. De World Series of Darts is een serie toernooien die in november wordt afgesloten met de World Series of Darts Finals.