Gerwyn Price is alsnog door het stof gegaan voor zijn gedrag tijdens de halve finale op het WK darts in Londen. De Welshman vindt dat hij zich maandagavond van zijn slechtste kant heeft laten zien tegen Peter Wright.

"Ik heb mezelf, mijn fans en mijn familie in de steek gelaten in de grootste wedstrijd uit mijn carrière", schrijft Price dinsdag in een verklaring op Twitter. "Ik reageerde overdreven op wat Peter deed na de eerste set. Iedereen maakt fouten en ik zal hiervan leren."

'The Iceman' besloot het winnen van de tweede set te vieren door opzichtig in het gezicht van Wright te juichen. Price reageerde daarmee op een incident na afloop van de eerste set, toen Wright hem op de maag tikte om het setverlies er bij hem in te wrijven.

Het bleef niet bij die provocaties in het Alexandra Palace in Londen. Na de door Wright gewonnen partij (6-3) gaven de twee darters elkaar geen hand. De 34-jarige Price stormde na het bedanken van de officials direct naar de kleedkamers.

"Ik wil me daar ook voor verontschuldigen", aldus Price, die voor het eerst in zijn loopbaan in de halve finales van het WK stond. "Het is misschien niet verplicht om handen te schudden, maar ik had even door moeten bijten. Op dat moment wilde ik gewoon het liefst zo snel mogelijk van het podium af en naar huis."

Peter Wright was Gerwyn Price de baas in een verhitte halve finale. (Foto: Getty Images)

Wright ontvangt excuses van Price

Overigens toonde Price zich vlak na zijn halve finale een stuk minder zelfkritisch. 'The Iceman' plaatste maandagavond een - inmiddels verwijderd - bericht op Twitter waarin hij de actie van Wright na de eerste set "ontoelaatbaar" noemde.

"Voor en na zo'n belangrijke wedstrijd is het acceptabel om grappen te maken, maar niet tijdens de wedstrijd. Ik probeerde mijn werk te doen, nadat ik de eerste set uit handen had gegeven. Door Peters actie was ik behoorlijk van slag", aldus Price.

Inmiddels heeft de verliezend halvefinalist wel zijn excuses aangeboden aan Wright. "Het is soms moeilijk om je emoties in bedwang te houden op zo'n groot podium, dus ik wil excuses aanbieden aan iedereen die vindt dat ik in de fout ging. Ik wens Peter veel succes in de finale."

Wright, die tegen Price liefst zestien keer 180 gooide en een gemiddelde van 98 punten haalde, neemt het op Nieuwjaarsdag in de finale op tegen titelverdediger Michael van Gerwen. De Brabander rekende maandag af met Nathan Aspinall.