Michael van Gerwen maakt zich niet druk dat hij tot dusver niet zijn gebruikelijke niveau heeft gehaald op dit WK darts in Londen. De Brabantse titelverdediger is vooral blij dat hij na zijn zege maandag op Nathan Aspinall (6-3) weer in de finale staat.

"Ik weet echt wel dat het beter moet, dat hoeft niemand me te vertellen. Maar zonder dat ik mijn A-game heb gehaald, heb ik wel weer mooi de finale bereikt. Kan je nagaan als ik wel op mijn best ben. Ik denk dat de anderen zich meer zorgen moeten maken dat dat gebeurt dan ik over mijn spel", zei Van Gerwen in het Alexandra Palace.

Van Gerwen speelde, net als in de kwartfinales tegen Darius Labanauskas (5-2), zeer wisselvallig tegen Aspinall. Hij vond bij vlagen zeer moeizaam de triple en was bij tijd en wijlen ook zeer slordig op de dubbels, maar hij had het geluk dat de ook niet in goede doen zijnde Aspinall niet profiteerde van de geboden kansen.

"Ik slaagde er na een voorsprong niet in om door te drukken doordat ik te veel slechte scores had. Ik maakte het mezelf daardoor lastig en dan is het een kwestie van hard werken. Ik breng mezelf liever niet in die positie, maar ik heb gewonnen en dat is het allerbelangrijkste", aldus de dertigjarige Van Gerwen.

"Het verschil is uiteindelijk wel gewoon drie sets. Ik ben niet echt in de problemen geweest. Natuurlijk was het af en toe kantje boord, maar ik stond er op de momenten dat het moest. Vier van de vijf sets waarin een beslissende leg moest worden gespeeld gingen naar mij, dus wat dat betreft valt er weinig te klagen."

Michael van Gerwen schreeuwt het uit na een gewonnen leg tegen Nathan Aspinall. (Foto: PDC/Lawrence Lustig)

Van Gerwen uitgefloten door publiek

Van Gerwen werd opvallend genoeg aan het einde van de wedstrijd, toen hij het podium opkwam na de pauze bij een 5-3-stand, nog wel redelijk massaal uitgefloten door het publiek. De fans waren op de hand van Aspinall, die ze nog wel sportief tot kalmte maande.

"Dat fluiten hoort erbij", haalde Van Gerwen zijn schouders erover op. "Ik vind dat allemaal wel prima. Ze supporteren graag de underdog. Ze wilden waarschijnlijk ook nog niet naar huis, dus ze zagen liever Nathan nog wat legjes winnen. Ik moet op dat soort momenten mijn hoofd gewoon koel houden."

Van Gerwen is niet van plan om dinsdag Oud en Nieuw uitgebreid te vieren. Hij wil zich optimaal voorbereiden op de finale van woensdag op Nieuwjaarsdag tegen Peter Wright, die in de andere halve finale na een verhitte wedstrijd eveneens met 6-3 te sterk was voor Gerwyn Price.

"Het is altijd een saaie dag voor me. Er komen gelukkig nog wel wat vrienden langs waarmee ik 's avonds een hapje ga eten, maar daarna ga ik in bed liggen op mijn hotelkamer. Filmpje kijken en nog even met mijn vrouw bellen. Ik ben zeker niet op straat te vinden om 0.00 uur. Misschien zie ik alleen wat vuurwerk als ik de gordijnen opentrek."