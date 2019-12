Michael van Gerwen heeft zich maandag voor de vijfde keer in zijn carrière geplaatst voor de finale van het WK darts in Londen. De Brabantse titelverdediger won in de halve finales met 6-3 van Nathan Aspinall.

Van Gerwen, de nummer één van de wereld, speelde zeer wisselvallig tegen Aspinall, de mondiale nummer twaalf. Hij vond moeilijk de triples, maar kon zich dat veroorloven omdat zijn tegenstander niet wist te profiteren van zijn slordigheden.

'Mighty Mike' neemt het woensdagavond op Nieuwjaarsavond in de finale op tegen Peter Wright, die in de andere halve finale na een verhitte wedstrijd ten koste van Gerwyn Price (6-3) voor de tweede keer in zijn loopbaan de eindstrijd bereikte van het WK.

Van Gerwen en Wright stonden in 2014 al een keer eerder tegenover elkaar in de finale van het WK. Van Gerwen zegevierde toen met 7-4 en veroverde zo zijn eerste van in totaal drie wereldtitels (daarna nog in 2017 en dus vorig jaar).

Van Gerwen schroef scorend vermogen in vijfde set op

Van Gerwen kwam aanvankelijk maar niet in zijn spel tegen Aspinall. Hij gooide opvallend veel pijlen buiten de 20 en 19, waardoor hij maar niet zijn stempel kon drukken en Aspinall mocht hopen op een stunt.

De Vlijmenaar kwam wel steeds op voorsprong in sets, maar hij wist de marge in eerste instantie telkens niet te verdubbelen, waardoor het tot 2-2 gelijk opging en Aspinall daarmee in het voordeel was omdat hij de oneven sets mocht beginnen.

Van Gerwen schroefde echter in de vijfde set zijn scorend vermogen ietsje op. Aspinall, die ook bij lange na niet zijn normale niveau haalde, kon dat niet bijbenen, waardoor het gat eindelijk was geslagen in het voordeel van Van Gerwen.

De veelvraat liep uit naar 4-2, zag Aspinall nog wel terugkomen tot 4-3, maar nadat hij met de grootst mogelijke moeite het verschil weer op twee sets had gebracht (5-3), was het verzet van Aspinall definitief gebroken.