Peter Wright heeft zich maandag voor de tweede keer in zijn carrière geplaatst voor de finale van het WK darts in Londen. De Schot won in een verhitte halve finale verdiend met 6-3 van Gerwyn Price.

Wright was de hele wedstrijd de betere speler van de twee (gemiddelde van 98 om 90 punten), maar slaagde er aanvankelijk telkens maar niet in om een gaatje te slaan, waardoor het tot 3-3 gelijk opging.

Zowel Wright als Price liet zich niet van zijn sportiefste kant zien. Wright gaf Price na de winst van de eerste set een tikje op de borst en Price juichte na de winst van de tweede set in het gezicht van Wright. Beiden gaven elkaar na afloop geen hand.

Wright neemt het woensdagavond op Nieuwjaarsdag in de finale op tegen de winnaar van de andere halve finale tussen titelverdediger Michael van Gerwen en Nathan Aspinall, die later op maandag tegenover elkaar staan in het Alexandra Palace.

Wright en Price ook verbaal met elkaar in de clinch

Wright en Price maakten er vooraf al een verbale strijd van. Zo zei Wright na zijn kwartfinale dat Price in zijn kwartfinale zeker zou gaan verliezen van Glen Durrant en riep Price dat Wright blij moest zijn als hij een set tegen hem zou binnenslepen.

Met name Price liet zich er door van de wijs brengen tijdens de wedstrijd. Hij kwam geen moment in zijn spel en had het geluk dat Wright daarvan niet optimaal profiteerde, waardoor hij tot 3-3 steeds een achterstand kon goedmaken.

Daarna liep Wright toch nog weg bij Price, die zich duidelijk ergerde aan zijn eigen slechte spel. Wright miste in de negende set eerst nog wel liefst zeven matchdarts, maar klaarde met zijn achtste matchdarts tot zijn eigen opluchting alsnog de klus.

'Snakebite' stond in 2014 voor de eerste keer in de finale van het WK. Hij verloor toen met 4-7 van Van Gerwen, die daarmee zijn eerste van in totaal drie wereldtitels veroverde, en heeft tot dusver maar één majortitel gepakt (de UK Open in 2017).