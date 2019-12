Bij het WK darts staan maandagavond de halve finales op het programma. Michael van Gerwen speelt in de tweede partij tegen Nathan Aspinall. Eerder was Peter Wright in de andere halve eindstrijd met 6-3 te sterk voor Gerwyn Price. Volg de ontwikkelingen in ons liveblog.





Goedenavond en welkom in het liveblog van het WK darts. Mijn naam is Jeroen van Barneveld en ik houd je op de hoogte van de gebeurtenissen in het Alexandra Palace in Londen.

Leg Aspinall! 2-1 (1-1)

Michael van Gerwen produceert afzwaaier na afzwaaier en gunt Nathan Aspinall zijn eigen leg.



Leg Van Gerwen! 2-1 (1-0)

Raakt Michael van Gerwen nu eindelijk op stoom? De Vlijmenaar gooit een finish van 103 uit, balt zijn vuist en slaakt een harde oerkreet.



Raakt Michael van Gerwen nu eindelijk op stoom? De Vlijmenaar gooit een finish van 103 uit, balt zijn vuist en slaakt een harde oerkreet. WK darts · Set Van Gerwen! 2-1



Leg Van Gerwen! 1-1 (2-2)

Michael van Gerwen maakt ondanks de legwinst weinig indruk. Opnieuw draait een set uit op een beslissende vijfde leg, maar Van Gerwen lijkt geen goede papieren te hebben.



Leg Aspinall! 1-1 (1-2)

Michael van Gerwen komt te laat op gang en Nathan Aspinall slaat daardoor op het nippertje toe, met de laatste pijl op dubbel 12. De oerkreet die volgt, is logisch, want dit is een sleutelleg in de derde set.



Leg Van Gerwen! 1-1 (1-1)

Michael van Gerwen komt hier heel goed weg, want Nathan Aspinall mist drie pijlen op de dubbel 16. Daarna kan Van Gerwen met veel gemak de dubbel 20 raken. Laat het een waarschuwingsschot zijn voor de regerend wereldkampioen.



Leg Aspinall! 1-1 (0-1)

Alle pijlen van Nathan Aspinall veranderen in goud, want de Engelsman komt in zijn eerste negen beurten steeds boven de 100 uit. Hij heeft wel vijf pijlen nodig voor de dubbel 16, maar raakt 'm wel.



Set Aspinall! 1-1

Michael van Gerwen laat zich verrassend in de tweede set en Nathan Aspinall komt op gelijke hoogte in sets. De Engelsman wil zich neit zomaar naar de slachtbank laten leiden door de regerend wereldkampioen.



Leg Van Gerwen! 1-0 (1-2)

Michael van Gerwen gooit eenvoudig naar legwinst in de tweede set, maar nu moet hij toeslaan om de gelijkmaker van Nathan Aspinall in sets af te wenden.



Leg Aspinall! 1-0 (0-2)

En het antwoord komt er niet van Michael van Gerwen, want Nathan Aspinall handhaaft zijn break, omdat Van Gerwen verzuimt om een finish van 88 uit te gooien.



Leg Aspinall! 1-0 (0-1)

Dat is een fraaie finish van Aspinall, want hij gooit 124 uit en breekt Van Gerwen direct in de tweede set. Dat vraagt om een antwoord van 'Might Mike'.



Dit zijn de statistieken van de eerste set, die ten prooi viel aan Michael van Gerwen:

Van Gerwen-Aspinall:
Gemiddelde: 100,23-94,96
Dubbels: 37,5% (3/8)-40% (2/5)
180'ers: 0-0

Nadat hij de eerste set verovert heeft Michel van Gerwen direct een onderonsje met caller George Noble. Wat Van Gerwen niet dwarszit, is niet helemaal af te lezen.



Set Van Gerwen! 1-0

Michael van Gerwen laat er geen gras over groeien, want hij pakt direct de eerste set, die Nathan Aspinall begonnen was. Van Gerwen mist eerst twee keer de dubbel 16, waarna Aspinall de dubbel 6 mist. Met de tweede pijl mikt hij wel in zijn favoriete dubbel 16.



Leg Van Gerwen! 0-0 (2-2)

De eerste set draait direct uit op een beslissende vijfde set, want Van Gerwen gooit zijn eigen leg met dertien pijlen uit. Wie pakt de eerste set?



Leg Aspinall! 0-0 (1-2)

Op zijn laatste pijl vindt Aspinall toch wel de dubbel 8. Hij lijkt hier een break van Van Gerwen op het nippertje af te wenden.



Leg Van Gerwen! 0-0 (1-1)

Op zijn vijftiende pijl is het eindelijk raak voor Michael van Gerwen, die in de eerste set in legs langszij komt met Aspinall.



Leg Aspinall! 0-0 (0-1)

Aspinall komt vloeiend uit de startblokken in de halve finale tegen Van Gerwen en pakt de eerste leg van de wedstrijd, die hij ook zelf begonnen was.

Game on! Nathan Aspinall is de halve finale begonnen. Michael van Gerwen is zijn jacht op de vijfde finaleplaats op het WK darts begonnen.

Het opkomstnummer van Michael van Gerwen - 'Seven Nations Army' - klinkt in een uitpuilende Alexandra Palace. Over enkele ogenblikken gaat de tweede halve finale tussen Van Gerwen en Nathan Aspinall van start.

Van Gerwen niet onder de indruk van bluffende Aspinall

Michael van Gerwen was eerder al niet onder de indruk van de bluffende woorden van Nathan Aspinall in aanloop naar hun onderlinge ontmoeting in de halve finales van het WK darts in Londen. Aspinall vertelde dat hij zichzelf meer dan capabel genoeg vindt om van Van Gerwen te winnen en dat hij diens foutjes zal afstraffen. "Ik weet dat Nathan tegen mij opkijkt en dat ga ik tegen hem gebruiken. Hij gaf eerder deze week te kennen dat hij heel blij was om met mij te mogen trainen, maar ik vraag iedereen om samen een pijltje te gooien."

Van Gerwen: 'Ik moet aan de bak tegen Aspinall'

Michael van Gerwen erkent bij RTL 7 dat hij straks in de halve finale tegen Nathan Aspinall voor het eerst wordt uitgedaagd op deze editie van het WK darts. "Je weet niet hoe Nathan op komt dagen, maar gezien zijn vorm moet ik aan de bak. Hij heeft veel potentie en gooit op zelfvertrouwen. Maar het format van de sets is zolang, dat hij ook een mindere periode heeft en ik kan toeslaan. Mijn voorbereiding is prima en ik voel me gewoon goed. Hier en daar kan mijn concentratie beter, maar dat zal vandaag niet gebeuren." WK darts · Deze route legde Nathan Aspinall op weg naar de halve finale tegen Michael van Gerwen:



Een opmerkelijk moment direct na afloop: Gerwyn Price weigert Peter Wright te feliciteren met zijn zege. De Welshman blaast met de staart tussen de benen de aftocht in Alexandra Palace.

Wright voor tweede keer in loopbaan naar WK-finale

Peter Wright bereikt voor de tweede keer in zijn loopbaan de finale van het WK darts. De 49-jarige Schot rekent in de halve finales af met Gerwyn Price: 6-3. In 2014 haalde Wright ook al de eindstrijd van het WK. Toen verloor hij van Michael van Gerwen, die over enkele minuten zijn halve finale afwerkt tegen Nathan Aspinall.

Leg Price! 5-3 (2-2)



Is dit het startsein van een miraculeuze ommekeer? Peter Wright mist drie matchdarts en laat Gerwyn Price terug in de wedstrijd komen.

Leg Price! 5-3 (2-1)



Dit is uitstel van executie. Gerwyn Price pakt zijn eigen leeg, maar is er helemaal niet gelukkig mee. Peter Wright gooit nu voor de zege en de WK-finale.

Leg Wright! 5-3 (2-0)



Peter Wright is nog maar één leg verwijderd van de WK-finale. Hij behoudt zoals bijna vanzelfsprekend zijn eigen leg en moet nu Gerwyn Price opnieuw breken om de zege over de streep te trekken.

Leg Wright! 5-3 (1-0)



Het lijkt gedaan met Gerwyn Price. De Welshman gooit geen deuk in een pakje boter meer na de 5-3 in sets en Wright komt direct op een break voorsprong in de negende set.

Dit zijn de statistieken van de eerste acht sets tussen Peter Wright en Gerwyn Price in de eerste halve finale van het WK darts:

Wright-Price
Gemiddelde: 98,85-90,05
Dubbels: 37,25% (19/51)-33,33% (16/48)
180'ers: 14-9

Set Wright! 5-3



Is dit de beslissing in de halve finale van het WK darts? Peter Wright breekt Gerwyn Price, pakt de achtste set en is nog maar één set verwijderd van de finale. Voor het eerst in deze halve finale is er een marge van twee sets tussen de spelers.

Leg Wright! 4-3 (2-1)



In sneltreinvaart sleept Peter Wright ook zijn eigen leg binnen. Hij heeft wel een herkansing nodig voor de dubbel 16, maar slaat koelbloedig toe.

Leg Price! 4-3 (1-1)



Deze leg komt uit de grote teen van Gerwyn Price, want het gaat allemaal niet meer van harte bij 'The Iceman' uit Wales. Met veel pijn en moeite trekt hij zijn eigen leg over de streep.

Leg Wright! 4-3 (1-0)



Peter Wright begint ondanks een stroeve start vlekkeloos aan de achtste set, want hij behoudt zijn leg. Gerwyn Price maakt een apathische indruk en scoort bijzonder matig.

Set Wright! 4-3



Gerwyn Price verliest zijn begonnen zevende set aan Peter Wright, dat helemaal past in het onvoorspelbare verloop van deze wedstrijd. 'Snakebite' profiteert van een matige leg van Price en komt weer eens op voorsprong. Slaat hij nu een gat met zijn tegenstrever uit Wales?

Leg Wright! 3-3 (2-2)



Ook de zevende set draait uit op een beslissende vijfde leg, want Wright maakt geen fout op zijn eigen beurt en gooit de dubbel 8 vakkundig uit.

Leg Price! 3-3 (1-2)



Hier ontsnapt Gerwyn Price aan een break, want Peter Wright verzuimt om een finish van 98 uit te gooien. Price lukt het wel met de dubbel 9.

Leg Wright! 3-3 (1-1)



Na vier legs op rij voor Gerwyn Price noteert Peter Wright eindelijk weer een punt op het scoreformulier. Hij maakt geen fout op zijn eigen beurt.

Leg Price! 3-3 (0-1)



Alles valt nu de kant van Gerwyn Price op. Hij begint de zevende set met legbehoud en gooit de triples op bestelling.

Set Price! 3-3



Gerwyn Price leek dood en begraven, maar hij komt nu weer op gelijke hoogte met Peter Wright in de halve finale van het WK darts. De kaarten worden opnieuw geschud in het Alexandra Palace. WK darts · Leg Price! 3-2 (1-2)



Gerwyn Price en Peter Wright stapelen missers op missers op de dubbels en Price slaat uiteindelijk toe via de dubbel 5, waardoor hij zijn Schotse opponent breekt en op gelijke hoogte kan komen in sets. WK darts · Leg Price! 3-2 (1-1)



Een rommelige leg, waarin Price met een grote voorsprong bewust een dubbel laat schieten en Wright een pijl uit het bard ziet vallen. Toch pakt Price de leg, via dubbel 10. WK darts · Leg Wright! 3-2 (1-0)



Tekenend voor de verhouding op het podium in Alexandra Palace: Gerwyn Price laat een pijl uit het bord stuiteren en Peter Wright vindt veel makkelijker de triples en dubbels. Wordt er in deze set een beslissing geforceerd? WK darts · Dit zijn de statistieken van de eerste vijf sets in de halve finale tussen Peter Wright en Gerwyn Price:



Peter Wright leidt weer in een verhitte halve finale tegen Gerwyn Price. De Schot laat Price weer even terugkeren in de set als hij op 2-0 komt in legs, maar uiteindelijk sleept hij de vijfde set toch voor de poorten van de hel weg. WK darts · Leg Price! 2-1 (2-2)



Gerwyn Price krijgt een leg en een break cadeau van Peter Wright, die drie pijlen mist op de dubbels. Er komt opnieuw een beslissende vijfde leg. WK darts · Leg Price! 2-1 (2-1)



Eindelijk komt Price weer op het bord met een leg. Hij maakt nu geen fout op zijn eigen beurt. Wright gooit nu voor setwinst.