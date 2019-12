Gerwyn Price begint maandagavond vol vertrouwen aan zijn halvefinaleduel met Peter Wright op het WK darts. De Welshman denkt dat 'Snakebite' niet staat te springen om het tegen hem op te nemen in Londen.

Price en Wright kwamen elkaar in november nog tegen in de finale van de Grand Slam of Darts in Wolverhampton. Die partij won Price met liefst 16-6, mede dankzij een indrukwekkend gemiddelde van circa 107 punten per drie pijlen.

"Ik denk dat Wright na die wedstrijd liever niet meer tegen me speelt", zei de 34-jarige Price na zijn overwinning op de Engelsman Glen Durrant in de kwartfinale van het WK. "Op de Grand Slam of Darts liet ik misschien wel mijn beste spel ooit zien op een televisietoernooi. Hopelijk kan ik dat straks weer tonen."

'The Iceman', die nooit eerder de halve finales van het WK haalde, voegde zich bij de laatste vier door achtereenvolgens William O'Connor, John Henderson, Simon Whitlock en Durrant te verslaan. Hij hoopt tegen Wright definitief een einde te maken aan zijn tot dusver wat wisselvallige spel.

"Mijn eerste wedstrijd was dramatisch, daarna geweldig, daarna dramatisch en tegen Glen was het weer prima. Hopelijk kan ik tegen Wright mijn beste spel laten zien. Als ik eenmaal de kwartfinales van een toernooi bereik, heb ik meer dan genoeg vertrouwen om de titel te pakken."

Gerwyn Price won dit jaar de Grand Slam of Darts. (Foto: Lawrence Lustig/PDC)

'Ik heb liever dat ze over andere mensen praten'

De 49-jarige Wright bereikte één keer eerder de WK-finale (2014) en ging toen ten onder tegen Michael van Gerwen. De Schot merkt dit jaar dat de schijnwerpers amper op hem gericht zijn, maar hij vindt die rol juist wel prettig.

"Het is niet mijn fout dat niemand mij heeft opgemerkt", lachte Wright na zijn overwinning op Luke Humphries, tegen wie hij een gemiddelde van bijna 106 punten noteerde. "Het maakt me niks uit. Ik heb liever dat ze over alle andere mensen praten. Ondertussen glipte ik overal doorheen en hier ben ik dan."

Wright, die de laatste twee wereldkampioenschappen in een vroeg stadium werd uitgeschakeld, schat zijn kansen op de wereldtitel hoog in. "De laatste jaren had ik excuses. Maar hoe langer het toernooi duurt, hoe meer kans ik maak om te winnen. Het beste moet nog komen. Ik wil alle records breken die er zijn en natuurlijk straks wereldkampioen worden."

De halve finale tussen Price en Wright begint rond 20.15 uur in het Alexandra Palace. De andere krachtmeting om een plek in de eindstrijd gaat tussen titelverdediger Van Gerwen en de Engelsman Nathan Aspinall en wordt later op maandagavond gespeeld.