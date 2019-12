Nathan Aspinall acht zichzelf in staat om Michael van Gerwen maandag te verslaan in de halve finales van het WK darts in Londen. De nummer twaalf van de wereld denkt dat de titelverdediger en mondiale nummer één niet te lichtzinnig over hem zal denken.

"Ik heb de laatste keer dat we tegenover elkaar stonden gewonnen (in september op de Gibraltar Darts Trophy, red). Dat was op een minder groot toernooi en in een kortere wedstrijd, maar ik kan hem dus verslaan en dat weet hij zelf ook", zei Aspinall na zijn 5-3-zege zondag op Dimitri Van den Bergh in de kwartfinales.

"Ik zou wel graag zijn bankrekening willen hebben. Haha, nee, even serieus, Michael is ook maar een mens. Hij maakt net als iedereen foutjes en haalt niet altijd zijn hoogste niveau. Als dat vanavond ook gebeurt, dan zal ik dat afstraffen. Ik ben meer dan capabel genoeg om van hem te winnen. Het zal een mooie wedstrijd worden die alle kanten op kan gaan."

Aspinall en Van Gerwen stonden in totaal vier keer tegenover elkaar in officieel verband. Het onderlinge resultaat is in evenwicht; zowel Aspinall als Van Gerwen trok twee keer aan het langste eind. Van Gerwen heeft daardoor tegen Aspinall als enige van de huidige topzestienspelers geen positieve balans.

Nathan Aspinall wordt overmand door emoties na zijn zege op Dimitri Van den Bergh. (Foto: PDC/Lawrence Lustig)

'Ik ben hier om wereldkampioen te worden'

Aspinall was wel kritisch op zichzelf over zijn optreden tegen Van den Bergh. Hij begon uitstekend en stond al snel op een comfortabele 4-1-voorsprong, maar daarna zakte hij ver terug en liet hij zijn steeds beter spelende tegenstander bijna nog helemaal terugkomen in de wedstrijd.

"Ik speelde tot 4-1 gewoon goed, maar daarna dacht ik dat ik er al was. Toen Dimitri dichterbij kwam, raakte ik steeds nerveuzer en begonnen mijn handen te trillen. Het was de eerste keer in mijn carrière dat mij dat overkwam. Ik leer nog steeds bij. Het zal niet nog een keer gebeuren."

Aspinall, voormalig jeugddoelman van Manchester United, stond vorig jaar als nog relatief onbekende darter ook in de halve finales op het WK. Hij was toen niet opgewassen tegen Michael Smith (3-6), die vervolgens in de finale duidelijk zijn meerdere moest erkennen in Van Gerwen (3-7).

"Ik heb mezelf voorafgaand aan dit WK behoorlijk wat druk opgelegd omdat ik wilde laten zien dat de halvefinaleplaats van vorig jaar geen incident was. De buitenwacht verwachtte ook veel van me. Met de winst van de UK Open en US Darts Masters heb ik wel iets bewezen, maar dat is allemaal verleden tijd."

"Dit is het toernooi dat telt. Natuurlijk is de druk er nu wel voor een groot deel af, maar ik ben hier om wereldkampioen te worden en daar geloof ik ook zeker in. Ik speel mijn beste spel tegen de beste spelers van de wereld, dan komt er iets extra's bij me naar boven. Dus Van Gerwen is gewaarschuwd."