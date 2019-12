Michael van Gerwen is niet onder de indruk van de bluffende woorden van Nathan Aspinall in aanloop naar hun onderlinge ontmoeting maandag in de halve finales van het WK darts in Londen. De Brabantse titelverdediger en nummer één van de wereld denkt dat de mondiale nummer twaalf zich zelfverzekerder voordoet dan hij in werkelijkheid is.

"Ik weet dat Nathan tegen mij opkijkt en dat ga ik tegen hem gebruiken. Hij gaf eerder deze week te kennen dat hij heel blij was om met mij te mogen trainen, maar ik vraag iedereen om samen een pijltje te gooien", zei Van Gerwen na zijn 5-2-zege in de kwartfinales op Darius Labanauskas in het Alexandra Palace.

Aspinall vertelde voorafgaand aan die partij en na zijn eigen met 5-3 gewonnen kwartfinale tegen Dimitri Van den Bergh, tegen wie hij nog bijna een 4-1-voorsprong verspeelde, dat hij zichzelf meer dan capabel genoeg vindt om van Van Gerwen te winnen en dat hij diens foutjes zal afstraffen.

"Ik heb de laatste keer dat we tegenover elkaar stonden gewonnen (in september op de Gibraltar Darts Trophy, red). Dat was op een minder groot toernooi en in een kortere wedstrijd, maar ik kan hem dus verslaan en dat weet hij zelf ook", waren zijn woorden.

"Die wedstrijd telt nu niet meer", aldus Van Gerwen. "Als ik dat mee zou moeten nemen, dan heb ik een probleem en wordt het een moeilijk verhaal. Dit is het WK, iets totaal anders. Gezien het spelformat ben ik de grote favoriet. Hij mag dan veel vertrouwen hebben, maar ik ook."

Michael van Gerwen schreeuwt het uit tijdens de wedstrijd tegen Darius Labanauskas. (Foto: PDC/Lawrence Lustig)

'Ik ben heel nerveus, ik doe het in mijn broek'

Van Gerwen en Aspinall stonden in totaal vier keer tegenover elkaar in officieel verband. Het onderlinge resultaat is in evenwicht; zowel Aspinall als Van Gerwen trok twee keer aan het langste eind. Van Gerwen heeft daardoor tegen Aspinall als enige van de huidige topzestienspelers geen positieve balans.

"Ik ben heel nerveus, ik doe het in mijn broek", reageerde Van Gerwen daar cynisch op, om vervolgens weer serieus te antwoorden. "Nathan is een fantastische darter, maar dat wil niet zeggen dat ik daar warm of koud van word. Er hebben heel veel mensen van mij gewonnen. Hij is echt niet de enige. Ik ga hem gewoon slopen."

Aspinall is wel aan een indrukwekkende opmars bezig. Hij haalde vorig jaar in zijn eerste jaar als prof meteen de halve finales van het WK en trok die lijn dit jaar door met het veroveren van de titel op de UK Open, met als gevolg dat hij al terug te vinden is in de top van de Order of Merit.

"Ik ben niet verbaasd over zijn ontwikkeling. Ik weet waartoe hij in staat is", aldus Van Gerwen. "Hij heeft bewezen dat hij in de top tien van de wereld hoort, dus hij verdient alle respect. Hij heeft veel karakter en dat mag ik wel. Hij kan het me echt wel moeilijk maken, maar als ik in goede vorm ben, dan kan niemand me verslaan."