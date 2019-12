Michael van Gerwen had er zondag moeite mee om zich te concentreren tijdens de kwartfinale tegen Darius Labanauskas op het WK darts in Londen. De Brabantse titelverdediger en nummer één van de wereld won desondanks vrij eenvoudig met 5-2.

"Darius kan fantastisch darten, maar het is best wel een saaie gozer. Er zit niks in qua karakter. Hij verblikt of verbloost niet na een 180'er. Dan denk ik van: hup, kom op, gas erop", zei Van Gerwen in het Alexandra Palace.

"Darius is daarom geen leuke speler om tegen te spelen. Ik moet daarmee om leren gaan, maar ik neem het veel liever op tegen jongens als Gerwyn (Price, red.) of Gary (Anderson, red.). Het was lastig om mezelf op te laden. Ik heb het mezelf moeilijk gemaakt, maar het belangrijkste is de zege."

Van Gerwen begon nog wel stroef tegen Labanauskas. Hij kwam op een 0-1-achterstand en ontsnapte daarna zelfs aan een 0-2-achterstand, maar hij herstelde zich op tijd en liep vervolgens alsnog uit naar 5-2 met bij vlagen overtuigend maar ook wisselend spel.

"Ik liep na de eerste set vloekend het podium af. Ik baalde en was boos op mezelf, want ik wilde meer laten zien aan de toeschouwers en de televisiekijkers. Ik wilde een betere wedstrijd op de mat leggen, maar dat is helaas niet gelukt. Maar nogmaals, uiteindelijk telt alleen de zege."

'Mijn scorend vermogen moet veel beter'

In de derde set vond er nog wel een opvallend moment plaats. Labanauskas had namelijk een medische time-out nodig, omdat zijn vinger bloedde nadat hij die had opengesneden bij het opvangen van een pijl. Uitgerekend caller George Noble moest toen achter de schermen een pleister voor hem halen.

"Het maakte me niet zoveel uit dat de wedstrijd een paar minuten stillag. Als hij een pleister nodig heeft, dan is dat zo. Het was ook wel netjes dat hij dat aangaf, want het bloed had ook op het dartbord kunnen komen en dan ben je nog veel langer bezig."

Van Gerwen neemt het maandagavond in de halve finales op tegen Nathan Aspinall. De nummer twaalf van de wereld en winnaar van de UK Open verspeelde eerder op zondag bijna een 4-1-voorsprong, maar trok uiteindelijk met 5-3 aan het langste eind tegen Dimitri Van den Bergh.

"We hoeven niet te doen alsof ik dramatisch heb gespeeld tegen Darius. Ik stond er wel op de belangrijkste momenten. Maar mijn scorend vermogen moet wel veel beter. Met dit langere spelformaat kan ik wegkomen met wat foutjes, maar het mag me gewoon niet overkomen. Ach, ik ben ook maar een mens."