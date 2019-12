Michael van Gerwen heeft zich zondag geplaatst voor de halve finales van het WK darts. De Brabantse titelverdediger en nummer één van de wereld won na een stroeve start alsnog ruim van Darius Labanauskas: 5-2.

Van Gerwen kwam verrassend op een 0-1-achterstand en had ook zomaar op een 0-2-achterstand kunnen staan, maar hij herstelde zich op tijd en liep daarna met bij vlagen overtuigend maar ook wisselvallig spel weg bij Labanauskas.

'Mighty Mike' neemt het maandagavond in de halve finales op tegen Nathan Aspinall, die zondagmiddag bijna een 4-1-voorsprong verspeelde, maar uiteindelijk met 5-3 te sterk was voor Dimitri Van den Bergh.

De andere halve finale gaat maandagavond tussen Peter Wright, die zondagmiddag eveneens na een 4-1-voorsprong met 5-3 afrekende met Luke Humphries, en de winnaar van de partij tussen Gerwyn Price en Glen Durrant, die elkaar later op zondag treffen.

Van Gerwen verkeert in een uitstekende vorm. Hij veroverde vier van de laatste zes majors en stond op dit WK tot dusver slechts drie sets af, waardoor hij afstevent op een vierde wereldtitel in totaal.

Medische time-out voor Labanauskas

Van Gerwen ondervond in het begin van de wedstrijd nog wel de nodige problemen met Labanauskas. Hij verloor de eerste set ondanks een 158-finish en had het geluk dat zijn tegenstander in de tweede set bij 2-2 een setdart miste op de bullseye.

De Vlijmenaar slaagde er daarna in om zijn niveau beduidend omhoog te schroeven naar ruim boven een gemiddelde van 100, terwijl Labanauskas wegzakte naar 90, waardoor de derde set wel een simpele prooi was voor Van Gerwen.

In die derde set vond er nog wel een opvallend moment plaats. Labanauskas sneed namelijk zijn vinger open tijdens het opvangen van een pijl, waarna uitgerekend caller George Noble een pleister voor hem moest gaan halen voor het bloeden.

Van Gerwen liep daarna ook uit naar 3-1, maar speelde vervolgens zeer wisselvallig. Zijn missers werden alleen in de vijfde set afgestraft door Labanauskas, die verzuimede er 4-3 van te maken en het echt spannend te maken.