Fallon Sherrock heeft zondag ook voor twee andere toernooien in de World Series of Darts een uitnodiging ontvangen. De Engelse WK-revelatie mag ook meedoen aan de Nordic Darts Masters en de New Zealand Darts Masters.

Sherrock kreeg eerder al een invitatie voor de US Darts Masters in New York. Dat was het eerste toernooi waarvoor ze werd uitgenodigd sinds haar historische zege op het WK.

'The Queen of the Palace' schreef anderhalve week geleden geschiedenis door als eerste vrouw ooit een partij op het WK te winnen. Ze rekende in de eerste ronde af met haar landgenoot Ted Evetts.

Vervolgens stuntte ze ook tegen de Oostenrijker Mensur Suljovic, de nummer elf van de PDC Order of Merit. In de derde ronde werd ze ondanks een sterk optreden uitgeschakeld door de Engelsman Chris Dobey.

'Het is een droom om wereldwijd toernooien te spelen'

Sherrock kan haar geluk niet op met de uitnodiging voor de andere twee World Series-toernooien. "Ik ben zo blij dat ik deze kans krijg. Ik kan niet wachten om volgend jaar mee te doen aan de World Series. De invitatie voor de US Darts Masters was al geweldig, maar het is een droom om ook wereldwijd toernooien te mogen spelen."

De World Series of Darts is een serie toernooien die in november wordt afgesloten met de World Series of Darts Finals. De reeks gaat van start met de US Darts Masters, die op 4 en 5 juni op het programma staat. Een week later volgt de Nordic Darts Masters in Kopenhagen en in augustus vindt de New Zealand Darts Masters plaats in Hamilton.

Mogelijk wordt de World Series of Darts nog uitgebreid met twee toernooien in Australië en de German Darts Masters, maar die toernooien staan voorlopig nog niet op de kalender.

Sherrock neemt komende maand ook deel aan het Nederlandse toernooi Kings of Darts. Daar speelt ze tegen onder anderen Raymond van Barneveld en Michael van Gerwen. Het toernooi begint op 24 januari in Den Bosch, waarna er ook in Enschede (26 januari) en Groningen (28 januari) wordt gespeeld.