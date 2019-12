Peter Wright en Nathan Aspinall hebben zich zondag met grote moeite geplaatst voor de halve finales van het WK darts in Londen. De Schot en de Engelsman verspeelden tegen Luke Humphries (5-3) en Dimitri Van den Bergh (5-3) bijna een ruime voorsprong.

Wright speelde vooral aan het begin geweldig tegen Humphries. Hij zat telkens rond de gemiddelde van 110 punten en liep mede dankzij sublieme finishes van 124, 161 en zelfs 170 uit naar een 4-1-voorsprong.

'Snakebite' zakte daarna net als zaterdag in de vierde ronde tegen Jeffrey de Zwaan (4-3 na 3-0-voorspong) toch weer wat terug, waardoor Humphries terug kon komen tot 3-4, maar verder liet Wright het dit keer niet komen.

Wright gaf na de wedstrijd tegen De Zwaan te kennen dat hij ziek was en bang was dat hij op het podium flauw zou vallen, maar hij voelde zich tegen Humphries ondanks een korte nacht ogenschijnlijk een stuk beter.

De nummer zeven van de wereld neemt het maandagavond in de halve finales op tegen de winnaar van de partij tussen Gerwyn Price en Glen Durrant, die zondagavond tegenover elkaar staan in het Alexandra Palace.

Aspinall stond vorig jaar ook in de halve finales

Aspinall had aanvankelijk weinig te dulden van Van den Bergh. Hij kwam weliswaar op een 0-1-achterstand, maar pakte daarna de daaropvolgende vier sets en zat daarmee op rozen.

'The Asp' kwam vervolgens toch nog in de problemen. Hij zag de steeds beter spelende Van den Bergh terugkomen tot 4-3, maar klaarde in de achtste set na een 0-2-achterstand alsnog op overtuigende wijze de klus.

Aspinall stuit maandagavond in de halve finales op de winnaar van de partij tussen titelverdediger en nummer één van de wereld Michael van Gerwen en Darius Labanauskas, die elkaar zondagavond treffen.

De nummer twaalf van de wereld stond vorig jaar ook in de halve finales, maar was toen daarin niet opgewassen tegen Michael Smith (3-6), die vervolgens in de finale duidelijk zijn meerdere moest erkennen in Van Gerwen (3-7).