Nathan Aspinall heeft zich zondag voor het tweede jaar op rij geplaatst voor de halve finales van het WK darts in Londen. De Engelse nummer twaalf van de wereld won in de kwartfinales na een 5-1-voorsprong met 5-3 van Dimitri Van den Bergh.

Aspinall had aanvankelijk weinig te dulden van Van den Bergh. Hij kwam weliswaar op een 0-1-achterstand, maar pakte daarna de daaropvolgende vier sets en zat daarmee op rozen.

'The Asp' kwam vervolgens echter toch nog in de problemen. Hij zag de steeds beter spelende Van den Bergh terugkomen tot 4-3, maar klaarde in de achtste set alsnog op overtuigende wijze de klus.

De Brit neemt het maandag in de halve finales op tegen de winnaar van de partij tussen titelverdediger Michael van Gerwen en Darius Labanauskas, die zondagavond tegenover elkaar staan.

Aspinall vorig jaar onderuit in halve finales

Aspinall stond vorig jaar ook in de halve finales, maar was toen daarin niet opgewassen tegen Michael Smith (3-6), die vervolgens in de finale duidelijk zijn meerdere moest erkennen in Van Gerwen (3-7).

De voormalig jeugddoelman van Manchester United maakte ook dit jaar indruk op de tour. Hij veroverde op de UK open zijn eerste majortitel en was op dit WK in de vierde ronde te sterk voor tweevoudig wereldkampioen Gary Anderson (4-2).

De middagsessie wordt zondag afgesloten met de wedstrijd tussen Luke Humphries en Peter Wright, waarna in de avondsessie naast Van Gerwen-Labanauskas ook nog Glen Durrant-Gerwyn Price wordt afgewerkt.