Darius Labanauskas leeft zijn droom op het WK darts in Londen. De 43-jarige Litouwer is pas bezig aan zijn eerste jaar als prof en maakt meteen indruk op het belangrijkste toernooi van het jaar, waarin zondagavond zijn voorbeeld Michael van Gerwen wacht in de kwartfinales.

Labanauskas wilde na werkzaam te zijn geweest als pottenbakker en manager van een game- en muziekwinkel vanaf dit jaar volledig leven van het darts. Hij leek in januari op Q-School naast de daarvoor benodigde Tourkaart van de PDC te grijpen, maar op de laatste dag verzekerde hij zich alsnog van het prestigieuze ticket.

'Lucky D', die tussen 2006 en 2018 bij de BDO speelde en op het WK van die bond al eens in de kwartfinales stond (2017), moest het tot dit WK doen met één schamele finaleplaats op een Players Championship. Deze weken is hij volledig tot bloei gekomen met zeges op Matthew Edgar (3-0), Ian White (3-1), Max Hopp (4-2) en Steve Beaton (4-2).

"Dit geeft me een geweldig gevoel. Ik ben heel blij om hier te zijn want hier zitten normaal gesproken alleen de winnaars" zei Labanauskas in gebrekkig Engels op de persconferentie na afloop van de wedstrijd tegen Beaton, waarin hij een clash bewerkstelligde met titelverdediger en nummer één van de wereld Van Gerwen.

"Michael is na Gary Anderson mijn grootste idool. Op dit moment is Michael de beste speler ter wereld. Als hij tegen mij weer een gemiddelde van ruim boven de 100 punten gooit, dan wordt het moeilijk. Maar als hij iets minder is en ik op mijn best ben, dan krijgen we een mooi gevecht. Ik geloof er zeker in, want anders was ik nooit gaan darten."

Darius Labanauskas balt zijn vuist na zijn zege op Steve Beaton. (Foto: PDC/Lawrence Lustig)

'Wedstrijd tegen Van Gerwen mooie test voor mij'

Labanauskas, die het nog nooit opnam tegen Van Gerwen, maakte op het WK van vorig jaar naam door als nummer één van de Scandinavische Tour Raymond van Barneveld uit te schakelen in de tweede ronde. Hij werd daardoor in één klap een bekend gezicht in zijn eigen land.

"Ze zenden het darts gewoon op de televisie uit in Litouwen. Mensen die ik niet ken, sturen me nu allemaal felicitatieberichten en foto's van dartborden die ze hebben gekocht. Dat is hartstikke leuk. Maar op straat is iedereen wat schuchter in Litouwen. Je spreekt een ander niet zo makkelijk aan of omhelst elkaar."

Labanauskas is door het bereiken van de kwartfinales op dit WK al 50.000 Britse pond (bijna 60.000 euro) rijker en duikt van de 96e plaats op de wereldranglijst sowieso de top 64 in. Stiekem mag hij zelfs hopen op de belangrijke top 32, waarmee de kans groter is dat hij mag meedoen aan de majors.

"Ik kijk nog niet naar de ranking. Het eerste jaar als prof staat in het teken van leren, leren en nog eens leren. Ik wil gewoon mijn spel zoveel mogelijk verbeteren en dan kijken we over een jaar of twee of de top 32 echt haalbaar is. Wat dat betreft is de wedstrijd tegen Van Gerwen een mooie test voor mij."

De partij tussen Labanauskas en Van Gerwen is zondag de derde wedstrijd van de dag en begint rond 20.10 uur.