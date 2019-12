Peter Wright was zaterdag bang dat hij flauw zou vallen tijdens de merkwaardig verlopen wedstrijd tegen Jeffrey de Zwaan (4-3-zege) in de vierde ronde van het WK darts in Londen. De Schot is ziek en overwoog zelfs om voortijdig het podium te verlaten.

"Ik had halverwege de partij helemaal geen energie meer in mijn lichaam. Ik begon me steeds lichter te voelen in mijn hoofd en vreesde dat ik voor het oog van iedereen naar de grond zou gaan. Dat was een vreselijk gevoel", zei Wright na afloop in het Alexandra Palace.

"Ik wilde eigenlijk van het podium af omdat de focus compleet was verdwenen, maar dat heb ik uiteindelijk niet gedaan. Dat doe je ook niet zo snel op een WK. Ik ben naar de volgende ronde en daar ben ik heel blij mee en opgelucht over."

Wright maakte aanvankelijk een uitstekende indruk tegen De Zwaan. Hij was met name op de dubbels ijzersterk en liep daardoor in rap tempo uit naar een 3-0-voorsprong in sets en 2-0 in legs, maar daarna liet hij het alsnog aankomen op een zevende set.

"Ach, ik heb het in elk geval interessant gemaakt voor de mensen die keken. Ik speel zeker nog niet mijn beste spel, maar met finishes en ook qua scores gaat het aardig."

Peter Wright loopt juichend weg tijdens de wedstrijd tegen Jeffrey de Zwaan. (Foto: PDC/Lawrence Lustig)

'Ik sta er wel weer tegen Humphries'

Wright voelt zich al sinds het begin van deze week niet lekker. Hij heeft tijdens de kerstdagen bijna alleen maar op bed gelegen, maar merkt nog maar weinig verbetering. En dat terwijl hij zondag alweer in actie moet komen in de kwartfinales tegen Luke Humphries.

"Ik sta er dan wel weer. Ik moet ervoor zorgen dat ik goed mijn rust pak en afkoel. Normaal gesproken zweet ik niet veel, maar mijn huid voelt nu ontzettend warm aan. Dan helpt het niet dat het op het podium ook nog eens bloedheet is."

"Ik heb voorafgaand aan de wedstrijd tegen Jeffrey gevraagd of ik in mocht gooien op het podium omdat het het eerste duel was van de avondsessie en ik zodoende kon wennen aan de omstandigheden, maar dat is helaas niet toegestaan."

Wright en Humphries spelen zondag de tweede wedstrijd van de middagsessie, die start met Nathan Aspinall-Dimitri Van den Bergh. In de avondsessie staan achtereenvolgens Michael van Gerwen-Darius Labanauskas en Glen Durrant-Gerwyn Price op het programma.