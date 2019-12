Jeffrey de Zwaan was niet zwaar aangeslagen na zijn zure 3-4-nederlaag tegen Peter Wright in de vierde ronde van het WK darts in Londen. De Rijswijker was vooral te spreken over het feit dat hij uit verslagen positie van een 0-3-achterstand in sets en 0-2 in legs sterk terugkwam tot 3-3.

"Ik ben hartstikke tevreden over hoe ik gespeeld heb op dit WK en hoe ver ik gekomen ben. Ik kan met opgeheven hoofd naar huis. Natuurlijk ben ik ook wel teleurgesteld, maar ik ben er vooral trots op hoe ik nog terugkwam. Dat was onwijs knap", zei een lachende De Zwaan in het Alexandra Palace.

De Zwaan leek in de zevende set zelfs de sensatie compleet te maken. Hij brak Wright meteen in de openingsleg en was op dat moment scorend en op de dubbels een stuk beter dan zijn tegenstander, maar die hervond opeens weer zijn krachten en plaatste bij 4-3 zelf de beslissende break.

"Bij 0-3 in sets had ik iets van: ik moet iets doen om in zijn hoofd te komen. Ik probeerde het publiek er wat meer bij te betrekken en wat meer te genieten. Daardoor vond ik wat ontspanning in mijn spel. Bij 3-3 dacht ik: nou, als ik nu nog een paar legjes leuk weet te gooien, dan win ik gewoon nog", vertelde De Zwaan.

"Maar in de laatste set was ik te nerveus. Er gierden meer zenuwen door mijn lijf dan normaal omdat ik de hele wedstrijd achter stond en nu opeens op voorsprong. Dat nam uiteindelijk de overhand. Dat is misschien ook het verschil tussen een wereldtopper als Wright en iemand zoals ik die dat hoopt te bereiken."

'Je moet niet vergeten dat ik pas 23 jaar ben'

De Zwaan bevestigde op dit WK op de weg terug te zijn na een wat moeizame periode. De halvefinalist van vorig jaar op de World Matchplay maakte niet alleen indruk tegen Wright, maar ook met name in de derde ronde tegen Dave Chisnall (4-3)

"Je moet niet vergeten dat ik pas 23 jaar ben. Mijn verwachting was dat ik de tweede ronde zou doorkomen, want dat zou het hoogtepunt zijn in mijn carrière. De vierde ronde is wat dat betreft dus helemaal geweldig."

De Zwaan wordt door het bereiken van de vierde ronde achter Michael van Gerwen de tweede Nederlander op de Order of Merit. Hij gaat Jermaine Wattimena, die meteen strandde in de tweede ronde, voorbij en is virtueel de nummer negentien van de wereld.

"Ik stel voor mezelf nog geen doelen. Ik weet uiteraard dat ik in de buurt sta van de top zestien en daar wil ik ook zeker daadwerkelijk in terechtkomen, maar we zullen zien wat volgend jaar brengt. Ik ga nu eerst nagenieten van dit WK en lekker Oud en Nieuw vieren."