Jeffrey de Zwaan is zaterdag ondanks een fraaie comeback uitgeschakeld in de vierde ronde van het WK darts in Londen. De Rijswijker kwam tegen Peter Wright nog wel knap terug van een 0-3-achterstand in sets, maar verloor alsnog met 3-4.

De Zwaan leek in eerste instantie kansloos tegen een aanvankelijk ijzersterk finishende Wright, maar hij keerde de wedstrijd bij 0-3 in sets en 0-2 in legs volledig om. Hij stond in de zevende set zelfs op een 1-0-voorsprong, maar trok uiteindelijk toch niet aan het langste eind.

'The Black Cobra' kan ondanks de nederlaag terugkijken op een prima toernooi. Hij ontsnapte weliswaar in de tweede ronde tegen Darin Young (3-2, matchdart tegen), maar was daarna in de derde ronde op overtuigende wijze te sterk voor Dave Chisnall (4-3).

De Zwaan wordt door het bereiken van de vierde ronde achter Michael van Gerwen de tweede Nederlander op de Order of Merit. Hij gaat Jermaine Wattimena, die meteen strandde in de tweede ronde, voorbij en is virtueel de nummer negentien van de wereld.

De Zwaan moet het afleggen op de dubbels

De Zwaan liep in het eerste gedeelte van de wedstrijd tegen Wright telkens achter de feiten aan. Hij was scorend zeker niet minder, maar Wright deed hem veel pijn met het finishen door onder meer 149, 130 en 100 uit te gooien.

Wright leidde zodoende al snel met 3-0 in sets en 2-0 in legs en waande zich ogenschijnlijk al zeker van de zege. De Zwaan profiteerde optimaal van het gebrek aan concentratie en sleepte er in elk geval nog een vijfde set uit.

De Zwaan kreeg daarna wat ontspanning in zijn spel - hij betrok het publiek er meer bij - en was opeens zowaar dodelijk op de dubbels, met als gevolg dat hij ook de vijfde en zesde set pakte en de spanning opeens helemaal terug was.

De halvefinalist van vorig jaar op de World Matchplay was zelfs in het voordeel toen hij in de zevende set Wright meteen brak, maar die vond uit het niets weer nieuwe energie en plaatste bij 4-3 zelf de beslissende break met zijn derde matchdart.