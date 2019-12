Michael van Gerwen neemt het zondagavond in de kwartfinales van het WK darts in Londen op tegen Darius Labanauskas. De ongeplaatste Litouwer won zaterdag in de vierde ronde van Steve Beaton: 4-2.

Labanauskas stond constant op voorsprong tegen Beaton. Hij zag zijn tegenstander in eerste instantie wel terugkomen tot 1-1 en 2-2 in sets, maar hij was daarna de meer constantere van de twee en liep zodoende vrij overtuigend uit naar 4-2.

Dit bericht wordt aangevuld.