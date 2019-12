Chris Dobey is zeer opgelucht dat hij vrijdag na een zware partij de vierde ronde van het WK darts heeft bereikt. De Engelsman rekende in de derde ronde af met Fallon Sherrock, de sensatie van het toernooi (4-2).

"Dit was zonder twijfel de zwaarste wedstrijd in mijn carrière. Ik wist vooraf al dat het moeilijk ging worden. Ik moest vanaf de start op mijn best zijn, maar op de dubbels ging het vreselijk", zei de 29-jarige Dobey na afloop van de partij.

Dobey benutte in de openingsfase maar weinig kansen en keek na drie sets tegen een 1-2-achterstand aan. Sherrock leek op weg naar een nieuwe stunt, maar in de laatste drie sets pakte ze nog maar één game.

"De complimenten aan Fallon. Ze heeft geweldig gespeeld en ze verdient alle lof die ze krijgt. Ik heb er erg van genoten vandaag", vertelde Dobey in het Alexandra Palace.

Sherrock had voor de Kerst nog geschiedenis geschreven door als eerste vrouw een wedstrijd op het WK van de PDC te winnen. Ze versloeg in de eerste ronde Ted Evetts (3-2) en was daarna in de tweede ronde ook te sterk voor de mondiale nummer elf Mensur Suljovic (3-1).

Chris Dobey gaf Fallon Sherrock ook op het podium alle complimenten. (Foto: PDC/Lawrence Lustig)

Wederom een comeback van Dobey

Het was voor Dobey niet de eerste keer dat hij op het WK moest terugkomen van een achterstand. In de tweede ronde stond Ron Meulenkamp in de beslissende set met 0-2 voor in legs, maar ook toen zorgde 'Hollywood' voor een comeback.

"Ik raakte tegen Sherrock niet in paniek. Ik heb vertrouwen in mijzelf en ik weet dat ik een achterstand goed kan maken. Het is mooi om bij dit soort wedstrijden betrokken te zijn, maar ik ben vooral blij dat ik gewonnen heb", aldus Dobey.

Voor Dobey gaat het WK in Londen zaterdag al verder met een wedstrijd tegen Glen Durrant. De winnaar plaatst zich voor de kwartfinales en speelt daarin tegen Gerwyn Price of Simon Whitlock.