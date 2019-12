Fallon Sherrock was dé sensatie op dit WK darts. De 25-jarige Engelse schreef geschiedenis door als eerste vrouw een wedstrijd te winnen op het mondiale eindtoernooi van de PDC, maar haar sprookje werd vrijdag beëindigd door Chris Dobey. Twee betrokkenen over het avontuur van de 'Queen of the Palace'.

Het is de ochtend na de wedstrijd tegen Ted Evetts als om 6.00 uur de wekker gaat in huize Sherrock. Ze moet na slechts een paar uurtjes slaap van Milton Keynes naar Londen rijden om als gast aan te schuiven in de live-uitzending van Good Morning Britain, een van de populairste ochtendprogramma's in Groot-Brittannië.

Sherrock moet daar, en daarna in nog veel meer andere televisie- en radiostudio's, haar verhaal doen over haar fenomenale prestatie, want met de 3-2-zege op Evetts werd ze dus de eerste vrouw die een man versloeg op het WK van de PDC. Die primeur was vorig jaar niet besteed aan Anastasia Dobromyslova en Lisa Ashton, en dit jaar niet aan Mikuru Suzuki.

"Dat was zo'n gekke dag", blikte Sherrock na de 2-4-nederlaag tegen Dobey nog een keer terug op alles. "Ik wist dat ik iets bijzonders had gepresteerd, maar had nooit verwacht dat het zo massaal zou worden opgepakt. Vanaf toen kwam eigenlijk echt het besef dat ik iets belangrijks had gedaan voor de vrouwensport."

"Fallon is een rolmodel geworden voor meisjes die ook willen gaan darten", zegt Laura Turner, BDO-speler en op dit WK voor het eerst commentator van Sky Sports. "Hopelijk zijn dat er velen. Als er iets moet veranderen, is dat het. De winst is dat nu misschien meer vrouwen inzien dat de mogelijkheid er is om dit podium te halen."

Fallon Sherrock in de studio van Good Morning Britain. (Foto: PDC/Lawrence Lustig)

'Fallon heeft vrouwendarts enorme dienst bewezen'

Het blijft niet bij de stunt tegen Evetts, want enkele dagen later zorgt Sherrock in het speciaal voor haar stijf uitverkochte Alexandra Palace al helemaal voor een daverende sensatie door met 3-1 af te rekenen met nummer elf van de wereld en majorwinnaar Mensur Suljovic.

De PDC komt meteen na die wedstrijd met een veelzeggende tweet. "Changed the face of sport", valt er te lezen. Kracht bijgezet door de felicitaties van onder anderen de wereldberoemde Billie Jean King, die in de jaren zeventig een belangrijke voorvechter was van gelijke rechten voor mannen en vrouwen in het tennis.

"Dit is een doorbraak, al ben ik niet verbaasd. Ik wist dat dit eraan zat te komen", aldus Turner, die het in officieel verband zeven keer tegen Sherrock opnam en één keer won. "Mikuru was er al heel dichtbij (zij verloor met 2-3 van James Richardson, red.), maar Fallon was echt gewoon de betere ten opzichte van Evetts en Suljovic."

"Het was altijd een dingetje dat vrouwen de mannen niet konden verslaan en zelfs niet met ze konden concurreren. Daar werd altijd een beetje lacherig over gedaan. Fallon heeft dubbel en dwars laten zien dat vrouwen wel degelijk iets te zoeken hebben op het WK. Ze heeft het vrouwendarts een enorme dienst bewezen, maar vooral ook zichzelf."

Fallon Sherrock slaat de handen voor haar ogen na haar zege op Ted Evetts. (Foto: Getty Images)

'Geen overhaaste beslissingen nemen na één resultaat'

Sherrock, die nog geen bijnaam had maar door haar prestaties op dit WK is omgedoopt tot 'Queen of the Palace', benadrukte na de partij tegen Dobey nog maar weer eens dat de vrouwen meer kansen moeten krijgen bij de PDC. Een heet hangijzer, waar de mannelijke spelers een uitgesproken mening over hebben.

"Je moet nooit nooit zeggen", vertelt Barry Hearn, voorzitter van de PDC. "Maar één ding moet je nooit doen in sport, en dat is overhaaste beslissingen nemen na één resultaat. Fallons zeges en Mikuru's spel waren geweldige reclame voor het vrouwendarts, dat staat vast."

"Iedereen wil nu snel dingen voor elkaar krijgen, maar zo werkt het niet. Het moet stap voor stap. We hebben twee WK-plekken beschikbaar gesteld voor vrouwen en dat heeft zich uitbetaald. Nu moeten ook amateurbonden betrokken raken, professioneler en actiever worden. De basis van het vrouwendarts krijgt dan de kans om te groeien."

Sherrock is dankzij het bereiken van de derde ronde in elk geval 25.000 Britse pond (ruim 27.000 euro) rijker. Ze wil met dat geld sowieso wat extra hulpmiddelen kopen voor haar autistische vijfjarige zoontje. En investeren in haar dartscarrière. Een wildcard voor de US Darts Masters heeft ze al op zak en ook een uitnodiging voor de prestigieuze Premier League of Darts lonkt.