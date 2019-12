Michael van Gerwen denkt dat hij met de vorm waarin hij momenteel verkeert zijn titel gaat verdedigen op het WK darts in Londen. De nummer één van de wereld won vrijdag in de vierde ronde ook kinderlijk eenvoudig van Stephen Bunting (4-0).

"Als ik zo blijf presteren, dan word ik wereldkampioen. Iedereen kan me stoppen als ik zelf niet mijn a-game haal en de ander boven zichzelf uitstijgt. Dan kan het heel moeilijk worden, maar dat zie ik niet gebeuren", zei een relaxt ogende Van Gerwen in het Alexandra Palace.

Van Gerwen heeft op dit WK tot dusver maar één set af hoeven staan. Hij boog in de tweede ronde - Van Gerwen had een bye in de eerste ronde - tegen Jelle Klaasen een 0-1-achterstand om in een 3-1-zege en was in de derde ronde veel te sterk voor Ricky Evans: 4-0.

"Of ik al mijn beste spel heb laten zien?", herhaalde Van Gerwen een vraag van een journalist. "Wat denk je zelf? Nee, natuurlijk niet. Er zit nog meer in de tank, maar dat heb ik vooralsnog niet nodig gehad. Dat is ook wel prettig om te kunnen constateren."

"En op de momenten dat ik er moet staan, sta ik er ook echt. Dat heb ik vandaag wel laten zien toen ik in de eerste set door een paar gemiste dubbels en wat slordige beurten op een 1-2-achterstand kwam te staan, maar de set alsnog pakte mede dankzij een elfdarter."

Michael van Gerwen balt zijn vuist na zijn zege op Stephen Bunting. (Foto: PDC/Lawrence Lustig)

'Toppers hebben misschien slechte voorbereiding gehad'

Van Gerwen is samen met Gerwyn Price en Peter Wright opvallend genoeg de enige speler uit de top tien van de Order of Merit die nog in het toernooi zit. Rob Cross, Michael Smith, Gary Anderson, Daryl Gurney, Ian White, James Wade en Dave Chisnall zijn allemaal al uitgeschakeld.

"Die hebben misschien een slechte voorbereiding gehad", aldus Van Gerwen. "Ze hebben wellicht door het jaar heen zoveel energie verspeeld dat ze het nu teveel is geworden. Je moet goed plannen. De dartskalender zit tegenwoordig vol toernooien, je kan niet elke dag goed presteren."

"Ik heb er weinig last van omdat ik beter en mentaal sterker ben dan de rest. Ik weet precies wanneer ik er moet staan doordat ik al meerdere malen met dit bijltje heb gehakt. Het is onmogelijk om er elke leg weer te staan. Je moet aanvoelen wanneer je een keer een leg kan laten lopen."

Van Gerwen, die het zondagavond in de kwartfinales opneemt tegen de winnaar van de partij tussen Steve Beaton en Darius Labanauskas, ziet in Price zijn grootste concurrent in de strijd om de titel. De nummer drie van de wereld speelde dit jaar al een aantal geweldige wedstrijden tegen Van Gerwen.

"Price is na mij de grootste kanshebber, maar ik denk dat ik zelf mijn grootste tegenstander ben. Ik moet van mijn eigen kracht uitgaan. Price heeft de laatste twee jaar fenomenaal gepresteerd, maar hij heeft uiteindelijk niet zo heel veel gewonnen. En daar draait het wel allemaal om."