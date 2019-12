Michael van Gerwen heeft zich vrijdag probleemloos geplaatst voor de kwartfinales van het WK darts in Londen. De titelverdediger en nummer één van de wereld won in de vierde ronde simpel van Stephen Bunting: 4-0.

Van Gerwen had het alleen in de eerste set lastig met Bunting. Hij kwam daarin door twee slordige legs op rij op een 1-2-achterstand, maar herstelde zich op tijd en pakte alsnog op overtuigende wijze de eerste set.

'Mighty Mike' zat daarna de hele tijd boven een gemiddelde van 100 punten, terwijl de worstelende Bunting niet boven een gemiddelde van 90 uitkwam, waardoor het ook al snel 2-0 en 3-0 in sets werd.

Bunting probeerde in de vierde set de score nog wel wat dragelijker te maken, maar de ontketende Van Gerwen gaf helemaal niets prijs en zette zijn status als topfavoriet voor het winnen van het WK nog maar eens kracht bij.

Van Gerwen tegen Beaton of Labanauskas

Van Gerwen, die dit toernooi tot dusver pas één set hoefde af te staan (3-1 tegen Jelle Klaasen en 4-0 tegen Ricky Evans) neemt het zondagavond in de kwartfinales op tegen de winnaar van de partij tussen Steve Beaton en Darius Labanauskas.

De drievoudig wereldkampioen (2014, 2017 en dus 2019) zit in de gunstige helft van het speelschema. Hij zag toppers als Gary Anderson al uitgeschakeld worden en kan pas in de finale tegenover spelers als Gerwyn Price staan.

Van Gerwen verkeert de laatste maanden in blakende vorm. Hij schreef voorafgaand aan het WK vier van de laatste zes majors op zijn naam; de Players Championship Finals, World Series of Darts Finals, Champions League of Darts en World Grand Prix.