Gary Anderson is vrijdag uitgeschakeld in de vierde ronde van het WK darts in Londen. De tweevoudig wereldkampioen en nummer zes van de wereld verloor mede dankzij een grote fout van Nathan Aspinall: 2-4.

Anderson vloog nog wel uit de startblokken. Hij pakte de eerste set met een gemiddelde van bijna 110 punten en leek ook met de tweede set aan de haal te gaan, ware het niet dat hij in de vijfde leg enorm de mist inging.

'The Flying Scotsman' gooide namelijk met zijn eerste pijl een dubbel 15 in plaats van dubbel 10 en zag vervolgens tot zijn eigen boosheid de tot dan toe vrij kansloze Aspinall de stand in sets gelijk trekken.

Anderson raakte daardoor ook het initiatief kwijt aan Aspinall, die vanaf dat moment zijn scorend vermogen opschroefde en vaak ook dodelijk was op de dubbels, met als gevolg een 2-1-voorsprong in sets.

De wereldkampioen van 2015 en 2016 slaagde er vervolgens nog wel in om terug te komen tot 2-2, maar hij moest de vijfde en zesde set laten aan de winnaar van de UK Open en de halve finalist op het WK van vorig jaar.

Gerwyn Price schreeuwt het uit na zijn zege op John Henderson. (Foto: PDC/Lawrence Lustig)

Price plaatst zich voor vierde ronde

Gerwyn Price plaatste zich vrijdag voor de vierde ronde. De nummer drie van de wereld won in de laatste partij van de derde ronde in een hoogstaand gevecht op zeer indrukwekkende wijze met 4-0 van John Henderson.

Price, die in de tweede ronde nog ontsnapte tegen William O'Connor, zat de hele wedstrijd rond een gemiddelde van 110 en zakte in de laatste set door wat slordige beurten terug naar een nog altijd ijzersterk gemiddelde van 104.

Vrijdagmiddag bereikten Simon Whitlock (4-1 tegen Mervyn King), Glen Durrant (4-2 tegen Daryl Gurney) en Chris Dobey (4-2 tegen sensatie Fallon Sherrock) al de vierde ronde.

Later op vrijdag komt Michael van Gerwen ook nog in actie in de vierde ronde. De titelverdediger en nummer één van de wereld neemt het daarin op tegen de nummer zeventien van de wereld Stephen Bunting.