Fallon Sherrock berustte vrijdag in haar uitschakeling op het WK darts in Londen. De Engelse sensatie van dit toernooi kon door de historische week die ze had beleefd de nederlaag in de derde ronde tegen Chris Dobey (2-4) makkelijk naast zich neerleggen.

"Dit WK was de beste ervaring in mijn leven. Ik wil zeker terugkomen volgend jaar", zei een lachende Sherrock nadat ze na afloop van haar partij tegen Dobey massaal was toegezongen door drieduizend toeschouwers in het kolkende en stijf uitverkochte Alexandra Palace.

Sherrock schreef voor de Kerst geschiedenis door als eerste vrouw een wedstrijd te winnen op het WK van de PDC. Ze versloeg in de eerste ronde Ted Evetts (3-2) en was daarna in de tweede ronde ook nog eens te sterk voor de nummer elf van de wereld Mensur Suljovic (3-1).

"Ik denk dat ik het darten wel heb geholpen. Mensen die eerst nooit naar de sport keken, kijken nu door mij wel. Ik heb bewezen dat vrouwen competitief kunnen zijn aan de mannen. We kregen echter niet altijd de kans om dat te laten zien", aldus Sherrock.

"Ik hoop dat dat nu verandert en er meer vrouwen gaan darten. Ik gun elke vrouw om dit mee te mogen maken. Mijn leven is in elk geval erg veranderd. Ik word herkend op straat en zag dat toeschouwers als mij waren verkleed. Het is overweldigend allemaal."

'Ik leg mezelf geen druk op voor Q-School'

Sherrock leek aanvankelijk ook te stunten tegen Dobey, de mondiale nummer 22. Ze kwam vooral dankzij een aantal briljante finishes van boven de 100 op een 1-0- en 2-1-voorsprong in sets, maar moest daarna negen van de resterende tien legs en de zege aan Dobey laten.

"Het ging de hele tijd op en neer. Hij wist alleen op het einde zijn niveau nog wat omhoog te stuwen en dat lukte mij niet. Dat was het verschil tussen ons. Maar ik heb van elke minuut genoten. Ik heb me nog nooit zo comfortabel gevoeld als op dit podium. Mijn spel wordt alleen maar beter als ik hier sta", vertelde de 'Queen of the Palace'.

Sherrock heeft een druk programma voor de boeg. Ze doet volgende maand mee aan het WK van de BDO voor vrouwen, waarop ze in 2015 de finale haalde, en gaat daarna op de Britse Q-School een Tourkaart van de PDC proberen te bemachtigen om zodoende mee te kunnen doen aan de toernooien van die bond.

"Ik heb heel veel zin in de komende periode. Ik wil het WK winnen, maar leg mezelf geen druk op voor Q-School om daar per se een Tourkaart te veroveren. We zien het wel. Ik heb al een uitnodiging voor de US Darts Masters op zak. Ik had nooit gedacht dat ik in New York zou darten."