Fallon Sherrock heeft vrijdag niet opnieuw kunnen stunten op het WK darts in Londen. De Engelse sensatie van dit toernooi verloor in de derde ronde na een spektakelstuk van de nummer 22 van de wereld Chris Dobey: 2-4.

Sherrock had voor de Kerst nog geschiedenis geschreven door als eerste vrouw een wedstrijd te winnen op het WK van de PDC. Ze versloeg in de eerste ronde Ted Evetts (3-2) en was daarna in de tweede ronde ook te sterk voor de mondiale nummer elf Mensur Suljovic (3-1).

De verliezend finalist van het WK van de BDO voor vrouwen in 2015 kreeg vanwege haar indrukwekkende prestaties al een wildcard voor de US Darts Masters en de kans is groot dat ze ook te bewonderen zal zijn in de prestigieuze Premier League of Darts.

Vorig jaar mochten er voor het eerst vrouwen meedoen aan het WK van de PDC. Anastasia Dobromyslova (0-3 tegen Ryan Joyce) en Lisa Ashton (1-3 tegen Jan Dekker) destijds en Mikuru Suzuki (2-3 tegen James Richardson) dit jaar slaagden er niet in om te zegevieren tegen een man, voordat Sherrock dit wel lukte.

Sherrock begint furieus tegen Dobey

Sherrock begon in het kolkende en stijf uitverkochte Alexandra Palace nog wel furieus aan de partij tegen Dobey. Ze pakte meteen de eerste set die de Engelsman was gestart via een break in de openingsleg, drie 180'ers in de eerste twee legs en een fraaie 77-finish.

De 'Queen of the Palace' was ook daarna ijzersterk op de dubbels. Ze leek ook de tweede set binnen te slepen met een 104- en een 96-finish, maar ze werd in de vijfde leg alsnog gebroken door Dobey, die daarmee de stand in sets in evenwicht bracht: 1-1.

Sherrock liet zich er niet door van de wijs brengen. Ze kwam op een 2-1-voorsprong in sets, al moest ze wel steeds hoge finishes uitgooien (dit keer liefst 142) om de prima scorende Dobey, die juist veel dubbels miste, bij te kunnen benen.

De inwoonster van Milton Keynes moest vervolgens toch haar meerdere erkennen in Dobey. Waar zij onder een gemiddelde van 90 zakte, bleef hij voortdurend rond de 100 hangen, met als gevolg dat negen van de tien resterende legs naar Dobey gingen, ondanks een 124-finish van Sherrock.

Gurney niet opgewassen tegen Durrant

Naast Sherrock strandde vrijdag Daryl Gurney in de derde ronde. De nummer zes van de wereld was na een hoogstaand gevecht niet opgewassen tegen regerend wereldkampioen bij de BDO Glen Durrant: 2-4.

Simon Whitlock plaatste zich voor het eerst sinds 2014 voor de vierde ronde op het WK van de PDC. De vicewereldkampioen van 2010 rekende op zeer overtuigende wijze af met Mervyn King: 4-1.

Ook vrijdagavond staan er drie wedstrijden uit de derde ronde op het programma, te weten Gerwyn Price-John Henderson, Gary Anderson-Nathan Aspinall en Michael van Gerwen-Stephen Bunting.