Peter Wright vindt dat hij op het WK darts tot nu toe nog niet zijn ware gezicht heeft laten zien. De ervaren Schot vertrouwt erop dat hij zaterdag in de vierde ronde tegen Jeffrey de Zwaan veel sterker voor de dag zal komen dan in zijn vorige partijen.

Wright, die in 2014 de WK-finale haalde en daarin verloor van Michael van Gerwen, balanceerde tijdens dit toernooi al langs de rand van de afgrond. Hij overleefde een matchdart tegen de Filipijn Noel Malicdem (3-2) en kwam ook een ronde later tegen de Japanner Seigo Asada (4-2) niet al te sterk voor de dag.

"Zo slecht als tegen Asada zal ik in mijn volgende partij zeker niet meer spelen", waarschuwde hij De Zwaan alvast tijdens zijn persconferentie na het bereiken van de vierde ronde. "Dus Jeffrey, je zal echt een heel hoog niveau moeten halen om me te verslaan."

De als zevende geplaatste Schot was onder de indruk van de manier waarop De Zwaan ten koste van Dave Chisnall de vierde ronde haalde, maar wil er niet te veel conclusies aan verbinden. De Nederlander gooide met 106 punten met drie pijlen het hoogste gemiddelde tot nu toe tijdens dit WK.

"De ene partij is de andere niet", weet Wright. "En ik heb Chisnall nog niet gesproken, maar het kan zijn dat hij wat meer last had van die extreme hitte op het podium."

Peter Wright wordt gefeliciteerd door Seigo Asada na het bereiken van de vierde ronde. (Foto: Getty Images)

Wright niet bang voor EK-scenario

De 49-jarige Wright beleeft geen goede herinneringen aan zijn laatste krachtmeting met De Zwaan. Twee maanden geleden op het EK in Duitsland werd hij door de Nederlander in de eerste ronde met 6-4 verslagen.

"Toen speelde ik niet goed", geeft 'Snakebite' toe. "Maar dat zal deze keer anders zijn. Ik speelde eerder tegen hem op een vloertoernooi en toen wist hij absoluut niet waar hij het zoeken moest. Hopelijk geef ik hem deze keer weer hetzelfde gevoel."

Opvallend was dat Wright tijdens zijn partij tegen Asada van darts wisselde. Tegen De Zwaan zal dat anders zijn, belooft de Schot.

"Ik gebruikte tegen Asada een andere set darts omdat het daar tijdens de training fantastisch mee liep. Maar op het podium had ik er vanwege de hitte geen goed gevoel meer bij en schoten ze alle kanten op. In de volgende ronde grijp ik weer terug op de darts die ik in mijn eerste partij gebruikte."

De wedstrijd tussen Wright en De Zwaan begint zaterdagavond rond 20.15 uur. De winnaar verzekert zich van een plaats in de kwartfinale.