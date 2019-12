Michael van Gerwen is niet verbaasd over de goede prestaties van Fallon Sherrock op het WK darts. De drievoudig wereldkampioen wijst er wel op dat de 25-jarige Engelse nog niets gewonnen heeft en niet hoeft te rekenen op een andere behandeling.

De 25-jarige Sherrock schreef vorige week geschiedenis in Alexandra Palace door als eerste vrouw ooit een partij op het WK darts tegen een man te winnen. Ze versloeg in de eerste ronde Ted Evetts.

In de tweede ronde zorgde ze voor een nog grotere verrassing door Mensur Suljovic, de Oostenrijke nummer elf van de wereld, te verslaan. Van Gerwen is echter niet verbaasd over het goede spel van Sherrock.

"Fallon doet het geweldig, maar ze heeft nog niks gewonnen", aldus de drievoudig wereldkampioen tegen de Engelse vrouwensportwebsite Newschain. "Iedereen maakt er een grote zaak van, maar ik weet al lang waar ze toe in staat is. Ik ben niet verbaasd door haar succes."

Fallon Sherrock won als eerste vrouw ooit een partij tegen een man op het WK darts. (Foto: PDC/Chris Dean)

'MVG' hoopt Sherrock te treffen in finale

Als Van Gerwen en Sherrock al hun partijen blijven winnen, komen ze elkaar tegen in de finale op nieuwjaarsdag. 'MVG' verheugt zich daarop, maar heeft tevens een waarschuwing voor 'The Queen of the Palace'.

"Nu ze meedoet met de mannen, zal ze net als de andere mannen behandeld worden. Ze is een fenomenale speler, hopelijk kom ik haar nog tegen in dit toernooi. Maar als dat gebeurt, geef ik gewoon alles tegen haar. Ik ben hier om de wereldtitel te pakken en daarvoor moet ik iedereen verslaan."

Titelverdediger Van Gerwen hervat vrijdagavond zijn WK met een partij tegen Stephen Bunting. Sherrock speelt vrijdagmiddag in de derde ronde tegen Chris Dobey.