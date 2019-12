Jeffrey de Zwaan is vol zelfvertrouwen na zijn knappe zege op Dave Chisnall (4-3) in de derde ronde van het WK darts. De Leidschendammer kwam daarin tot een gemiddelde van 106,09 per drie pijlen.

"Met zulke cijfers kan ik hartstikke ver in het toernooi komen en misschien zelfs wereldkampioen worden", zei De Zwaan na afloop van zijn partij tegen RTL7. "Maar daar wil ik nog niet aan denken."

De 23-jarige De Zwaan gooide het hoogste gemiddelde van het toernooi. In de beslissende set, die hij met 3-0 naar zich toetrok, liet hij zelfs een gemiddelde van 115,62 noteren.

"Dit had ik zelf ook niet echt verwacht", aldus 'The Black Cobra'. "Ik zeg heel eerlijk dat Dave mij ook tot dit niveau bracht. Maar ik voelde me fantastisch en ben hartstikke blij."

Chisnall was zelf goed voor een gemiddelde van 101,75 en dwong De Zwaan mede dankzij een 161-finish tot een zevende set. Daarin was het verzet van de Engelsman gebroken.

"Dave speelde onwijs goed. Hij pushte me tot een niveau dat ik echt moest bereiken", concludeerde de Nederlander. "Maar ik voelde me onwijs lekker, mijn spel was ongelooflijk goed en mijn dubbels liepen goed."

'Peter Wright heb ik laatst ook verslagen'

Voor een plek in de kwartfinales moet De Zwaan het opnemen tegen de als zevende geplaatste Schot Peter Wright of de Japanner Seigo Asada. Hij heeft geen voorkeur voor een bepaalde tegenstander.

"Peter Wright heb ik laatst ook verslagen", doelde hij op zijn overwinning (6-4) tijdens het EK darts in oktober. "Maar het maakt mij niet zo veel uit."

De Zwaan is naast Michael van Gerwen de enig overgebleven Nederlander in het toernooi. De titelverdediger bereikte maandag ten koste van Ricky Evans (4-0) de vierde ronde en treft daarin Stephen Bunting.