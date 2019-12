Adrian Lewis heeft zich maandag met bijzonder veel moeite geplaatst voor de vierde ronde van het WK darts. De tweevoudig wereldkampioen zette in een thriller zijn landgenoot Darren Webster met 4-3 opzij.

Lewis en Webster maakten er een enerverende partij van in Alexandra Palace. 'Demolition Man' kwam met 2-0 voor in sets, maar Lewis knokte zich terug en bracht de stand weer in evenwicht.

Webster nam vervolgens een 3-2-voorsprong, waarna de twee er in de zesde set een waar spektakelstuk van maakten. Lewis liet twee finishes boven de honderd noteren, waarna Webster 142 uitgooide en dubbel twaalf miste voor een negendarter.

'Jackpot' dwong alsnog een beslissende set af en kwam daarin met 0-2 achter. De nummer dertien van de wereld leek uitgeschakeld te worden, maar hij won de volgende vier legs en dus de partij.

In de vierde ronde staat Lewis tegenover Dimitri Van den Bergh. De Belg was met 4-2 te sterk voor de Engelsman Luke Woodhouse, die eerder in het toernooi Michael Smith nog verraste.

Ook Jeffrey de Zwaan komt maandag in actie. 'The Black Cobra' gooit in de eerste partij van de avond tegen de Engelsman Dave Chisnall.