Jeffrey de Zwaan heeft maandagavond de vierde ronde van het WK darts bereikt. De Leidschendammer klopte in Londen de Engelsman Dave Chisnall in een thriller met 4-3.

De Zwaan en Chisnall maakten er een partij van zeer hoog niveau van. 'The Black Cobra' gooide een gemiddelde van 106,09 per drie pijlen, het hoogste tijdens dit WK. De Engelsman stelde daar 101,75 tegenover.

De 23-jarige De Zwaan gaf tot twee keer toe een set voorsprong uit handen. Nadat hij opnieuw de leiding nam door het vijfde bedrijf naar zich toe trekken, leek hij in de zesde set op weg naar de overwinning.

Daarin was de Nederlander dicht bij een 2-0-voorsprong in legs, maar Chisnall knokte zich via een 161-finish terug en dwong een beslissende set af.

De Zwaan trok vervolgens alsnog aan het langste eind. Met een gemiddelde van maar liefst 115,62 won hij drie legs op rij en besliste hij de partij met dubbel twaalf.

Voor de appgebruikers: tik op de tweet om de beslissende pijlen van Jeffrey de Zwaan te bekijken.

De Zwaan treft Wright of Asada in volgende partij

In zijn volgende partij neemt De Zwaan het op tegen de als zevende geplaatste Schot Peter Wright of de Japanner Seigo Asada. Zij spelen later maandag tegen elkaar.

Het is de eerste keer dat De Zwaan zich voor de vierde ronde van het WK plaatst. Vorig jaar zette de Zuid-Hollander, die voor de derde keer meedoet aan de mondiale titelstrijd, met een plek in de tweede ronde zijn beste prestatie neer. Daarin verloor hij toen van Rob Cross.

De Zwaan is naast Michael van Gerwen de enig overgebleven Nederlander in het toernooi. De titelverdediger bereikte maandag ten koste van Ricky Evans (4-0) de vierde ronde en treft daarin Stephen Bunting.

Adrian Lewis had het bijzonder lastig tegen Darren Webster. (Foto: Lawrence Lustig/PDC)

Lewis klopt Webster in spektakelstuk

Eerder maandag plaatste Adrian Lewis zich met bijzonder veel moeite voor de vierde ronde van het WK darts. De tweevoudig wereldkampioen zette in een thriller zijn landgenoot Darren Webster met 4-3 opzij.

Lewis en Webster maakten er een enerverende partij van in Alexandra Palace. 'Demolition Man' kwam met 2-0 voor in sets, maar Lewis knokte zich terug en bracht de stand weer in evenwicht.

Webster nam vervolgens een 3-2-voorsprong, waarna de twee er in de zesde set een waar spektakelstuk van maakten. Lewis liet twee finishes boven de honderd noteren, waarna Webster 142 uitgooide en dubbel twaalf miste voor een negendarter.

'Jackpot' dwong alsnog een beslissende set af en kwam daarin met 0-2 achter. De nummer dertien van de wereld leek uitgeschakeld te worden, maar hij won de volgende vier legs en dus de partij.

In de vierde ronde staat Lewis tegenover Dimitri Van den Bergh. De Belg was met 4-2 te sterk voor de Engelsman Luke Woodhouse, die eerder in het toernooi Michael Smith nog verraste.