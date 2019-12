Michael van Gerwen bereikte zondagavond zonder setverlies de vierde ronde van het WK darts in Londen, maar erg tevreden was de Brabander niet na zijn snelle overwinning op de Engelsman Ricky Evans (4-0).

"Ik voel me zo goed, maar hier en daar maak ik zó veel fouten", baalde Van Gerwen in gesprek met RTL 7. "Daardoor begon ik me aan dingen te ergeren. Zo zag ik de camera's van Sky Sports continu bewegen, het leek wel alsof ze dronken waren."

"Ik baalde zo erg dat ik me daaraan ergerde. Normaal gesproken gebeurt me dat niet. Ik was denk ik wel geconcentreerd tijdens de wedstrijd, maar die dingen gebeuren af en toe."

Van Gerwen stond weliswaar geen enkele leg af aan Evans, maar gooide maar een iets hoger gemiddelde dan de Engelsman (96 om 95 punten per drie pijlen). De regerend wereldkampioen won de eerste, derde en vierde set bovendien met miniem verschil.

'Evans is een heel verrassende speler'

De dertigjarige Van Gerwen merkte bij zichzelf dat de gemakzucht in zijn spel sloop. "Als je eenmaal 2-0 of 3-0 voor staat, denk je: nog een setje dan ben ik er. Maar je moet er dan nog twee winnen en je mag geen fouten meer maken. Evans is een heel verrassende speler die het op heel belangrijke momenten goed kan doen."

Van Gerwen, die eerder op het WK afrekende met Jelle Klaasen, wacht voor een plek in de kwartfinales een krachtmeting met Stephen Bunting. De titelverdediger laat Londen met de Kerstdagen achter zich en bereidt zich thuis voor op zijn vierderondepartij.

"Ik ben even lekker een paar dagen thuis en ga Tweede Kerstdag weer hierheen. Bunting is een snelle speler, maar ik voel me goed. Het kan hier en daar een beetje beter, maar dat zet ik nu even aan de kant. Eerst Kerst vieren."