Danny Noppert is er zondag niet in geslaagd om de vierde ronde van het WK darts te bereiken. De Fries moest in Alexandra Palace met 2-4 zijn meerdere erkennen in de Belg Kim Huybrechts.

De 28-jarige Noppert begon goed aan zijn en nam tot twee keer toe een set voorsprong. Huybrechts raakte niet van slag en bracht de stand telkens weer in evenwicht.

Nadat de Nederlander zijn voorsprong voor de tweede keer uit handen gaf, was zijn verzet gebroken. Hij won nog slechts één leg en zag Huybrechts de partij met een finish van 150 in stijl afmaken.

Noppert deed voor de tweede keer mee aan het WK. Vorig jaar haalde hij de tweede ronde, waarin hij verloor van de Duitser Max Hopp.

Later op de avond komt Michael van Gerwen in actie. De titelverdediger neemt het in de derde ronde op tegen de Engelsman Ricky Evans.

Jeffrey de Zwaan is de enige andere Nederlander die nog in het toernooi zit. 'The Black Cobra' verschijnt maandag aan de oche voor zijn partij tegen de Engelsman Dave Chisnall.