Stephen Bunting is mogelijk de tegenstander van Michael van Gerwen in de vierde ronde van het WK darts. De als zeventiende geplaatste Engelsman won zondagmiddag in de derde ronde overtuigend van Jonny Clayton uit Wales: 4-0.

Van Gerwen speelt zondag in de laatste partij van de avondsessie zijn derderondepartij tegen de als 32e ingeschaalde Engelsman Ricky Evans. Als de titelverdediger dat duel wint, neemt hij het na de Kerst in de vierde ronde op tegen Bunting.

'The Bullet' had in Alexandra Palace geen probleem met Clayton. De als zestiende geplaatste Welshman, die in de vorige ronde te sterk was voor Jan Dekker, kreeg maar twaalf kansen op een dubbel en won slechts vijf van de zeventien gespeelde legs.

Bunting gooide een gemiddelde van 95,7 per drie pijlen en raakte 35 procent van zijn dubbels. De 34-jarige Engelsman werd in 2014 wereldkampioen bij de andere dartsbond BDO. Bij het WK van de PDC is zijn beste prestatie een plek in de kwartfinales in 2015.

Naast Van Gerwen komt ook Danny Noppert zondagavond in actie in de derde ronde. De Fries treft de Belg Kim Huybrechts. Jeffrey de Zwaan, de derde Nederlander die nog in het toernooi zit, speelt maandagavond tegen Dave Chisnall.