Fallon Sherrock heeft na haar tweede stunt binnen een week op het WK darts geen idee waar haar sprookje gaat eindigen. De 25-jarige Britse was na haar zege op Ted Evetts zaterdag ook te sterk voor Mensur Suljovic, de nummer elf van de wereld.

Sherrock zorgde dinsdag al voor een unicum door als eerste vrouwelijke darter ooit de tweede ronde te bereiken op een WK van de PDC. Na haar tweede zege mag ze ook na de kerst terugkeren naar Alexandra Palace.

"Zojuist heb ik bewezen dat wij vrouwen iedereen kunnen verslaan", concludeerde de debutante na haar 3-1-zege op de Oostenrijker Suljovic, die in 2016 nog Europees kampioen werd.

"Ik heb hier twee van de beste spelers ter wereld verslagen. Als dat nog niet bewijst dat vrouwen goed kunnen zijn in darts, dan weet ik niet wat er nog meer nodig is."

Pas vorig jaar deden er voor het eerst vrouwen mee aan het belangrijkste dartstoernooi ter wereld. Anastasia Dobromyslova en Lisa Ashton verloren toen in de eerste ronde. Mikuru Suzuki overkwam dit jaar hetzelfde, al maakte zij het James Richardson (2-3) knap lastig.

Fallon Sherrock ontvangt de felicitaties van Mensur Suljovic. (Foto: Getty Images)

'Heb geen idee hoe ik in slaap moet vallen'

Sherrock, die het vrijdag na de kerstonderbreking in de derde ronde gaat opnemen tegen de als 22e geplaatste Chris Dobey (die in zijn vorige partij Ron Meulenkamp versloeg) gaf wel toe dat ze met haar prestaties op het WK ook zichzelf verbaast.

"Ik besef nog niet goed wat ik gedaan heb, kan het eigenlijk nog niet geloven. De adrenaline giert nog door mijn lichaam. Ik heb geen idee of ik vannacht in slaap ga vallen."

Sherrock verscheen na haar eerste overwinning al bij zo'n beetje alle Engelse tv-stations en kon tegen Suljovic rekenen op de volledige steun van het publiek in Londen. Voor haar is het vooral zaak om zich niet te veel af te laten leiden door alle positieve aandacht.

"Ondanks alles wat er de afgelopen dagen met me is gebeurd, heb ik me vooral gefocust op het gooien van dubbels, want daar kan ik wedstrijden mee winnen. Ik bekijk het van partij tot partij, maar zou niet weten waarom ik geen wereldkampioen zou kunnen worden."