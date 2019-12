Fallon Sherrock heeft zaterdag opnieuw voor een daverende sensatie gezorgd op het WK darts in Londen. De Engelse won in de tweede ronde met 3-1 van Mensur Suljovic, de nummer elf van de wereld.

Sherrock speelde in het kolkende Alexandra Palace een geweldige partij. Ze noteerde mede dankzij vier 180'ers een gemiddelde van 90,67 punten en een ongekend hoog dubbelpercentage van 68,75.

In de eerste set maakte de wat nerveus startende Sherrock een 0-2-achterstand ongedaan, maar in de tweede set verspeelde ze een 2-0-voorsprong, waardoor de stand na twee sets volledig in evenwicht was: 1-1.

Daarna kreeg Sherrock een kleine inzinking. Ze kwam ook in de derde set op een 2-0-achterstand, maar liet vervolgens zien over de nodige veerkracht te beschikken door net als in de eerste set met 3-2 aan het langste eind te trekken.

In de vierde set verliep volgens een vergelijkbaar scenario. Sherrock kwam dit keer terug van een 1-2-achterstand en zorgde uiteindelijk voor een nieuw sprookje door een 86-finish met de bull uit te gooien.

Sherrock schreef dinsdag geschiedenis

Sherrock schreef dinsdag geschiedenis door als eerste vrouw een wedstrijd te winnen op het WK van de PDC. Ze was na een zenuwslopend gevecht nipt met 3-2 te sterk voor Ted Evetts en verscheen een dag later bij zo'n beetje alle Engelse tv-stations.

Mikuru Suzuki (2-3 tegen James Richardson) dit jaar en Anastasia Dobromyslova (0-3 tegen Ryan Joyce) en Lisa Ashton (1-3 tegen Jan Dekker) vorig jaar lukten het niet om een man te verslaan op het WK.

Sherrock neemt het vrijdag in de derde ronde op tegen de als 22e geplaatste Engelsman Chris Dobey, die vrijdag in de tweede ronde twee matchdarts overleefde tegen Ron Meulenkamp na een 2-0-voorsprong in sets.

Naast Sherrock plaatsten zaterdagavond ook Daryl Gurney (3-0 tegen Justin Pipe), Glen Durrant (3-0 tegen Damon Heta) en Dimitri Van den Bergh (3-0 tegen Josh Payne) zich voor de derde ronde.