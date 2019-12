Adrian Lewis heeft zich zaterdag met hangen en wurgen geplaatst voor de derde ronde van het WK darts in Londen. De tweevoudig wereldkampioen won na een thriller met 3-2 van Cristo Reyes.

Lewis leek aanvankelijk de volgende geplaatste speler (12) te worden die al vroeg het WK moet verlaten. Hij kwam snel op een 0-2-achterstand in sets en kreeg zijn gemiddelde niet boven de 90.

De Engelsman rechtte daarna de rug. Hij trok de stand in sets gelijk, miste in de beslissende vijfde set eerst nog drie matchdarts, maar klaarde de klus alsnog met een break bij 4-3.

Lewis was in de tweede leg van de vijfde set ook nog heel dicht bij een negendarter. Hij miste met zijn negende pijl dubbel 12 en verloor vervolgens ook nog eens de leg.

'Jackpot' veroverde in 2011 en 2012 de wereldtitel. Hij zakte in de jaren daarop door blessureleed ver terug op de wereldranglijst, maar vond in het laatste jaar weer een beetje de weg omhoog.

Ook Asada, Whitlock en Searle naar derde ronde

Naast Lewis bereikten zaterdag ook Seigo Asada (3-2 tegen Keegan Brown), Simon Whitlock (3-0 tegen Harry Ward) en Ryan Searle (0-3 tegen Steve West) de derde ronde.

Asada toonde veerkracht tegen Brown. De Japanner verloor de eerste zeven legs, kwam daarmee op een 0-2-achterstand in sets, maar won daarna tien van de dertien legs en de wedstrijd.

Searle gooide tegen West het hoogste gemiddelde van het toernooi tot dusver. De Engelsman noteerde 101,54 per drie pijlen en ging daarmee de al uitgeschakelde Ian White (100,33) voorbij.

Veel geplaatste spelers zijn gestrand in de tweede ronde op dit WK. Behalve voor White (9) gold dat ook Rob Cross (2), Michael Smith (4), Joe Cullen (15), Jermaine Wattimena (18), Brown (26) en West (28).