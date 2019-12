Benito van de Pas baalt ervan dat hij vrijdagavond op het WK darts niet zijn gebruikelijke niveau wist te halen tegen Max Hopp. De Nederlander ging met 3-2 onderuit tegen de talentvolle Duitser en strandde daardoor in de tweede ronde.

"Het was helaas niet mijn beste pot. Ik heb alles gegeven, maar het was niet goed genoeg, klaar", baalde de 26-jarige Van de Pas na zijn uitschakeling in het Alexandra Palace in Londen in gesprek met RTL 7 Darts.

De Tilburger, die zich tot twee keer toe terug knokte van een achterstand in sets, had vooral in de eerste set moeite om in zijn spel te komen. Hij kwam in het eerste bedrijf niet boven een gemiddelde van 75 punten per drie pijlen uit.

"Ik begin elke keer als een peppie", zei Van de Pas. "Tegen Gabriel Clemens (eersterondepartij, red.) was dat ook al zo. Ik stond te shaken in het begin, niet normaal. Ik heb geen idee hoe dat kwam, maar het was wel de oorzaak van mijn slechte begin."

'Zo goed was hij niet'

Van de Pas slaagde er wel in zijn niveau op te krikken. In de door hem gewonnen tweede en vierde set en de derde set gooide 'Big Ben' een verdienstelijk gemiddelde, maar in de beslissende set viel hij weer ver terug met een moyenne van 77. Hij won in dat bedrijf dan ook geen enkele leg.

"Het leek wel alsof ik niks kon raken, maar als ik mijn gemiddelden zo hoor, is dat nog best aardig toch?", probeerde Van de Pas positief te blijven. "Hij gooide gewoon beter, maar als ik wat scherper was geweest, had ik gewonnen. Zo goed was hij niet. Maar helaas, het is niet anders."

Van de Pas, die in de eerste ronde tegen Clemens liefst vier matchdarts overleefde, slaagde er door zijn nederlaag tegen Hopp niet in zijn prestatie van vorig jaar te evenaren. Toen ging de Nederlander in de vierde ronde onderuit tegen Brendan Dolan.