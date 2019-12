Vincent van der Voort hoeft niet geopereerd te worden aan zijn knie. De Nederlander, die donderdag mede door fysiek ongemak werd uitgeschakeld in de tweede ronde van het WK darts, ligt er daardoor geen maanden uit.

"Het was wel een opluchting", zei Van der Voort vrijdagavond in de uitzending van RTL 7 Darts. "Als je geopereerd moet worden, is het niet zo dat je je ranking behoudt, zoals bij tennis. Nee, je zakt alleen maar. En als je er een paar maanden uit ligt, is heel je seizoen voorbij. Daar had ik angst voor."

De 44-jarige Nederlander, die het WK begon met een overwinning op de zeventienjarige Ier Keane Barry, verloor donderdag met 3-1 van de als tiende geplaatste Dave Chisnall. Hij zei na zijn nederlaag dat "alles zeer" deed en dat "zelfs stilstaan pijnlijk" was.

Van der Voort vreesde dat hij onder het mes zou moeten en ging vrijdag naar het ziekenhuis om foto's van zijn knie te laten maken. Daaruit bleek dat de aanhechtingen van het gewricht ontstoken of geïrriteerd zijn.

"Dat is moeilijk te behandelen, omdat je vooral rust moet nemen", aldus Van der Voort. "Je kan wel wat met oefeningen, maar die moeten heel specifiek zijn. Het is in ieder geval positief dat ik niet geopereerd hoef te worden."

Door zijn nederlaag tegen Chisnall slaagde Van der Voort er niet in zijn beste resultaat op het WK van de PDC te evenaren. 'The Dutch Destroyer' reikte in zowel 2011 als 2015 tot de kwartfinales. Vorig jaar was de derde ronde het eindstation.