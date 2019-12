Benito van de Pas is er vrijdag niet in geslaagd om de derde ronde te bereiken op het WK darts. De Tilburger ging in vijf sets onderuit tegen de Duitser Max Hopp: 2-3.

De 26-jarige Van de Pas gaf in de eerste set een break weg, maar herpakte zich in het tweede bedrijf. Mede dankzij een finish van 158 trok hij de stand gelijk.

Hopp kwam vervolgens met 2-1 voor, maar de Duitser gaf ook die voorsprong weer uit handen. In de beslissende vijfde set moest 'Big Ben' zich alsnog gewonnen geven. Mede door een belabberde eigen leg verloor hij die met 0-3.

In de eerste ronde overleefde Van de Pas nog vier matchdarts tegen de Duitser Gabriel Clemens. De Brabander haalde vorig jaar de vierde ronde in Alexandra Palace en moest daarin zijn meerdere erkennen in de Noord-Ier Brendan Dolan.

Voor de appgebruikers: tik op de tweet om de laatste leg van de partij tussen Van de Pas en Hopp te bekijken.

Nog drie Nederlanders actief op WK

Door de uitschakeling van Van de Pas zijn er nog drie Nederlanders actief op het WK. Michael van Gerwen, Jeffrey de Zwaan en Danny Noppert bereikten eerder wel de derde ronde.

Titelverdediger Van Gerwen neemt het zondag op tegen de Engelsman Ricky Evans en Danny Noppert treft op dezelfde dag de Belg Kim Huybrechts. Een dag later moet Jeffrey de Zwaan zien af te rekenen met de als tiende geplaatste Engelsman Dave Chisnall.

Eerder vrijdag viel het doek voor Jan Dekker. De Drent ging in de tweede ronde kansloos met 0-3 onderuit tegen de Welshman Jonny Clayton.

Raymond van Barneveld, Jelle Klaasen, Geert Nentjes, Vincent van der Voort, Ron Meulenkamp en Jermaine Wattimena werden allen al eerder uitgeschakeld.