Raymond van Barneveld heeft vrijdag zijn Tourkaart ingeleverd bij de PDC. De 52-jarige Hagenaar neemt door middel van een emotionele brief afscheid van de internationale dartsbond.

"Met pijn in mijn hart schrijf ik deze officiële brief", schrijft Van Barneveld in een brief die gericht is aan PDC-directeur Matthew Porter. "Ik wil mijn lidmaatschap bij de PDC per ingang van 1 januari 2020 opzeggen."

"Ik heb veel plezierige jaren gehad en ook enkele met te veel nederlagen. Nu is het tijd om met pensioen te gaan", vervolgt hij. "Ik heb geprobeerd een goede ambassadeur te zijn voor de sport en voor de PDC."

Door het inleveren van zijn Tourkaart zit zijn carrière er definitief op. Zonder lidmaatschap mag hij officieel geen toernooien meer spelen. Als hij in de toekomst zijn rentree wil maken, dan moet hij weer een Tourkaart zien te veroveren op de Q-School.

Van Barneveld kwam zaterdag voor het laatst in zijn carrière in actie. Hij werd in de eerste ronde van het WK in Londen verrassend uitgeschakeld door de Amerikaan Darin Young (1-3).

'Trots dat ik deel ben geweest van dit avontuur'

Na zijn uitschakeling zat Van Barneveld er behoorlijk doorheen en kon hij moeilijk met trots terugkijken op zijn carrière. Inmiddels weet hij zijn indrukwekkende loopbaan in een ander perspectief te plaatsen.

"Ik heb ook geprobeerd jonge talenten te inspireren en warm te maken voor onze mooie dartsport. Niet alleen in Nederland, maar over de hele wereld. Ik wil iedereen bedanken voor de hulp en support tijdens mijn carrière. We hebben vele mooie verhalen gedeeld die ik altijd zal koesteren."

"Ik hoop dat de PDC door blijft groeien en zal floreren zoals vandaag de dag. Het maakt me trots dat ik een deel van dit avontuur ben geweest", sluit hij af.

Van Barneveld werd in het verleden vijf keer wereldkampioen. Hij was in 1998, 1999, 2003, 2005 (allen bij de BDO) en 2007 (bij de PDC) de beste van de wereld. Hij haalde daarnaast in 2006 (BDO) en 2009 (PDC) de finale.

'Barney' was echter bezig aan een dramatisch afscheidsjaar. Hij strandde vorig jaar ook al in de eerste ronde van het WK, degradeerde vervolgens uit de Premier League of Darts en plaatste zich bijna voor geen enkele major.