Jan Dekker is vrijdag uitgeschakeld in de tweede ronde van het WK darts in Londen. De 29-jarige Emmenaar was niet opgewassen tegen de als zestiende geplaatste Jonny Clayton: 0-3.

Dekker kon alleen in de eerste set Clayton tegenstand bieden. Hij kwam daarin sterk terug van een 0-2-achterstand, maar moest het bedrijf daarna alsnog met 2-3 laten aan zijn tegenstander.

'Double Dekker', die een gemiddelde van slechts 85 punten noteerde, pakte in de tweede set één leg (de 2-1) en moest in de laatste set genoegen nemen met geen enkele leg.

Dekker bereikte donderdag nog met veel geluk de tweede ronde. Hij overleefde twee matchdarts en won na een kwalitatief matige partij nipt van Ryan Joyce, de kwartfinalist van vorig jaar: 3-2.

Dekker zevende Nederlander die eruit ligt

Dekker is de zevende Nederlander die eruit ligt op het WK. Geert Nentjes, Raymond van Barneveld (beiden eerste ronde), Jelle Klaasen, Jermaine Wattimena, Ron Meulenkamp en Vincent van der Voort (allen tweede ronde) zijn al naar huis.

Michael van Gerwen (in derde ronde tegen Ricky Evans of Mark McGeeney), Jeffrey de Zwaan ( in derde ronde tegen Dave Chisnall), Danny Noppert (in derde ronde tegen Kim Huybrechts) en Benito van de Pas (in tweede ronde tegen Max Hopp) zijn nog wel in de race voor de wereldtitel.

Naast Clayton plaatsten vrijdag ook Darren Webster (3-0 tegen Yuki Yamada) en Mervyn King (3-2 tegen Ciaran Teehan) zich voor de derde ronde. Evans en McGeeney spelen de laatste partij van de middagsessie.