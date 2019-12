Op het WK darts komen vrijdag twee Nederlanders in actie in de tweede ronde. Jan Dekker neemt het in de middag op tegen Jonny Clayton, terwijl Benito van de Pas in de avond speelt tegen Max Hopp. Volg alle ontwikkelingen in ons liveblog.





Goedemiddag en welkom in het liveblog van het WK darts. Mijn naam is Jeroen van Barneveld en ik houd je op de hoogte van de verrichtingen van de Nederlanders in Alexandra Palace in Londen. Dekker: 'Deze partij vat mijn jaar wel samen'

Jan Dekker oogt niet aangeslagen na zijn kansloos verloren tweederondepartij tegen Jonny Clayton. "Ik voel me fantastisch man, echt waar. Ik kwam er niet uit in de eerste set, ook al kwam ik terug tot 2-2 in legs. Dan kun je de stempel op een partij kan drukken. Het is zo zuur dat het nergens lukt", zegt hij bij RTL 7. "Misschien dat het mijn jaar wel samenvat. Dat het wel kan, maar dat het niet lukt." Dekker kansloos uitgeschakeld op WK darts

Het WK darts is voor Jan Dekker ten einde. De Emmenaar gaat in de tweede ronde kansloos ten onder tegen Jonny Clayton, de nummer zestien van de wereld: 0-3. Dekker maakt in de eerste en tweede set nog wel een achterstand goed, maar Clayton gooit hogere scoren en slaat toe op de beslissende momenten. Clayton treft in de derde ronde Stephen Bunting. Leg Clayton! 0-2 (0-2)



Jonny Clayton gaat gooien voor de wedstrijd. Jan Dekker moet het continu afleggen tegen de hoge scores van de Welshman en gaat uitgeschakeld worden op het WK darts. Leg Clayton! 0-2 (0-1)



Jan Dekker verzuimt om de voorsprong te nemen in de derde set, want hij mist een belangrijke pijl op dubbel 16. Het is aan Jonny Clayton wel toevertrouwd om daarna de trekker over te halen. Set Clayton! 0-2



Jan Dekker kan zijn spullen alvast gaan inpakken. De Emmenaar verzuimt om op 2-2 te komen in de tweede set en daar profiteert de Welshman optimaal van. Leg Dekker! 0-1 (1-2)



Jan Dekker toont een teken van leven, want hij gooit ineens een 81-finish uit. Is dit het startsein van een ommekeer? Leg Clayton! 0-1 (0-2)



Jan Dekker gaat op de pijnbank in Londen. Jonny Clayton rijgt de trippels en dubbels aaneen en laat Dekker volledig kansloos. Leg Clayton! 0-1 (0-1)



Jonny Clayton dendert door in Alexandra Palace. Hij pakt de eerste leg in de tweede set. Het is nu wachten op het antwoord van Jan Dekker. Set Clayton! 0-1



Jan Dekker kan niet doorpakken na zijn twee gewonnen legs. Hij moet de eerste set aan Jonny Clayton laten. Die verovert via de dubbel-20 het eerste punt. Leg Dekker! 0-0 (2-2)



Jan Dekker voltooit een inhaalrace in de eerste set en breekt Jonny Clayton terug. Na een paar missers van Clayton vindt 'Double Dekker' wel de dubbel. Leg Dekker! 0-0 (1-2)



Jan Dekker komt eindelijk op het scoreformulier. Met een bekeken pijl in de dubbel-10 vindt hij eindelijk aansluiting met Jonny Clayton in de eerste set. Leg Clayton! 0-0 (0-2)



Zijn het spanningen of kan Jan Dekker gewoon niet beter? De Emmenaar komt dramatisch uit de startblokken en kan geen vuist maken tegen Jonny Clayton, de makkelijk scorende Welshman. Leg Clayton! 0-0 (0-1)



Jan Dekker moet direct een dreun incasseren, want Jonny Clayon breekt de Emmenaar direct in de eerste leg van de wedstrijd. Game on! Jan Dekker begint aan de tweederondepartij tegen Jonny Clayton. Wat kan 'Double Dekker' uitrichten tegen de Welshman? Jan Dekker meldt zich op het podium in Londen. De Emmenaar, bijgenaamd 'Double Dekker', neemt het in de tweede ronde op tegen Jonny Clayton, de nummer zestien van de wereld. King ondanks comeback Teehan naar derde ronde

Mervyn King bereikt de derde ronde van het WK darts in Londen. De Engelsman ziet een 2-0-voorsprong in sets tegen de Ier Ciaran Teehan in rook opgaan, maar stelt in de vijfde en beslissende set orde op zaken. King geeft 2-0-voorsprong weg

Mervyn King leek zich eenvoudig voor de derde ronde te plaatsen, maar moet nog vol aan de bak. Ciahan Teehan komt namelijk terug van een 2-0-achterstand: 2-2. We gaan dus naar een vijfde set. Opgeluchte Noppert: 'Moet het mezelf eerst lastig maken'

Danny Noppert is opgelucht dat hij donderdag ten koste van Callan Rydz de derde ronde van het WK darts heeft bereikt (3-2). De 28-jarige Fries baalt er wel van dat hij enige tijd nodig had om zijn rite te vinden. "Ik kreeg niet de tijd om in mijn eigen spel te komen, omdat hij alles meteen afstrafte", zegt Noppert tegen RTL 7. "Ik moet het mezelf eerst lastig maken voor ik de juiste focus kan pakken. Daar zal ik aan moeten werken, zodat ik vanaf het begin meteen goed kan starten." Van der Voort vocht tegen de pijn in verloren duel tegen Chisnall

Vincent van der Voort vocht in de tweede ronde tegen David Chisnall voor wat hij waard was, maar ging toch met 3-1 onderuit. De Purmerender had tijdens de wedstrijd flink last van lichamelijke problemen. Onder meer zijn pijnlijke knie en rug speelden weer op. "Alles deed pijn", zei hij tegenover RTL 7 Darts. "Ik heb alles op gevoel naar het bord gegooid, want ik kon niet aanzetten. Maar ik wil het niet als excuus aandragen. Hij heeft gewoon gewonnen, klaar." Van der Voort gaat vandaag naar het ziekenhuis om zijn knie te laten onderzoeken. Het programma van vandaag in 'Ally Pally'



Vanmiddag (vanaf 13.30 uur):

Darren Webster (Eng, 20)-Yuki Yamada (Jap)

Mervyn King (Eng, 19)-Ciaran Teehan (Ier)

Jonny Clayton (Wal, 16)- Jan Dekker

Ricky Evans (Eng, 32)-Mark McGeeney (Eng)

Vanavond (vanaf 20.00 uur):

Nathan Aspinall (Eng, 12)-Danny Baggish (VS)

Joe Cullen (Eng, 15)-Nico Kurz (Dui)

Max Hopp (Dui, 24)- Benito van de Pas

Peter Wright (Sch, 7)-Noel Malicdem (Fil) Pryce wankelt, maar is door naar tweede ronde

Hij wordt gezien als dé grote uitdager van Michael van Gerwen voor de wereldtitel, maar de Welshman Gerwyn Price lag er gisteravond bijna al uit in de tweede ronde. De Ier William O'Connor leidde met 2-1 in sets, maar maakte in de beslissende vijfde set bij een 2-2-stand een kapitale blunder. Met nog 4 punten op het scorebord mikte hij op dubbel 1, die hij ook nog eens miste. Pryce profiteerde van het buitenkansje en gooide zich vervolgens in de volgende leg naar een beslissende 4-2.