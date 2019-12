Danny Noppert heeft donderdag op moeizame wijze de derde ronde van het WK darts bereikt. De Fries versloeg Callan Rydz met 3-2. Eerder op de avond verloor Ron Meulenkamp ondanks twee matchdarts met 2-3 van Chris Dobey.

De 28-jarige Noppert, die in de eerste ronde een bye had, kwam tot twee keer toe een set achter tegen Rydz. De Nederlander won de vierde set vervolgens met 3-0 en dwong zo een beslissende set af.

Daarin nam Noppert mede dankzij een finish van 110 tot twee keer toe een break voorsprong. De Engelsman maakte nog één break ongedaan, maar kwam de tweede niet meer te boven en verloor de laatste set met 1-3.

In de derde ronde neemt Noppert het op tegen de Belg Kim Huybrechts.

Meulenkamp verspeelt twee matchdarts

De 31-jarige Meulenkamp kwam met 0-2 in sets achter tegen Dobey, maar knokte zich knap terug en herstelde het evenwicht met de Engelsman.

In de beslissende set leek de Nederlander op weg naar de overwinning toen hij een 2-0-voorsprong in legs nam. In de vierde leg liet hij echter twee matchdarts liggen, waarna Dobey de laatste set met 4-2 naar zich toetrok.

In de eerste ronde overleefde Meulenkamp nog vier matchdarts tegen Ben Robb. 'The Bomb' won uiteindelijk met 3-2 van de Nieuw-Zeelander.

Later donderdag verschijnt er nog een Nederlander aan de oche. Vincent van der Voort neemt het op tegen de Engelsman Dave Chisnall.

Voor de appgebruikers: tik op de tweet om de beelden van de laatste leg te bekijken.