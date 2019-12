Jelle Klaasen vindt dat Michael van Gerwen de gebeurtenissen uit het verleden achter zich moet laten. De nummer één van de wereld barstte afgelopen vrijdag op de persconferentie in huilen uit en deed uit de doeken waarom hij Klaasen haat.

"Op een gegeven moment moet het een keer klaar zijn. Het is meer dan zeven jaar geleden en het is toen al veel erger gemaakt dan dat het was", reageerde Klaasen donderdag bij RTL 7 op de woorden van zijn landgenoot.

"Omdat iemand de nummer één van de wereld is, wil dat niet zeggen dat dat allemaal de waarheid is", vervolgt hij. "Er zijn twee kanten van het verhaal."

Klaasen kreeg in 2012 een taakstraf van zestien uur en een boete van 400 euro opgelegd, omdat hij een aantal naaktfoto's van zichzelf naar een minderjarig meisje had verstuurd. Van Gerwen onthulde vrijdag dat het meisje in kwestie familie van hem is.

"Als iemand zoiets stuurt naar het zusje van mijn vrouw, terwijl ze veertien was en een beperking heeft, dan ga je kapot. Ik zal dat nooit een plekje kunnen geven en zal hem ook nooit vergeven", zei Van Gerwen toen na zijn zege op Klaasen (3-1).

Opmerkelijk genoeg ontkent Klaasen zelf een taakstraf te hebben gekregen. "De rechter heeft toen besloten dat ik niet veroordeeld werd en geen taakstraf heb hoeven doen, dus voor mij is het dan klaar. Ik heb al zeven jaar geboet voor mijn fout."

210 Van Gerwen in tranen na beladen WK-duel met Klaasen

Klaasen begrijpt dat Van Gerwen hem geen hand gaf

Van Gerwen en Klaasen gaven elkaar voor en na de wedstrijd geen hand op het podium. Ze liepen elkaar straal voorbij en gunden elkaar geen blik waardig. 'The Cobra' had er geen moeite mee dat hij geen hand kreeg van de regerend wereldkampioen.

"Dat handje maakt mij allemaal niks uit", liet Klaasen weten. "Ik begrijp zijn reden wel. Ik hoef hem ook niet per se een hand te geven, want hoe erg hij mij niet mag, dat is wederzijds."

"Voor mij heeft hij alles ook veel erger gemaakt dan dat het had hoeven zijn. Als hij ervoor openstaat, zou ik het altijd doen. Maar als het niet gebeurt, zou ik er ook niet wakker van liggen."