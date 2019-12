Fallon Sherrock mag volgend jaar meedoen aan de US Darts Masters. De Engelse, die als eerste vrouw een partij won op het WK van de PDC, werd donderdag uitgenodigd om mee te doen aan het toernooi in New York.

"Dit is geweldig", schrijft Sherrock op haar Twitter-pagina. "Ik kan niet geloven dat dit allemaal gebeurt. New York, hier kom ik aan. Bedankt."

Het toernooi wordt op 5 en 6 juni gespeeld in het Hulu Theater op Madison Square Garden. De afgelopen jaren fungeerde Las Vegas als gastheer.

De US Darts Masters maakt deel uit van de World Series of Darts. In november wordt die serie toernooien afgesloten met de World Series of Darts Finals.

Dit jaar werd de US Darts Masters gewonnen door Nathan Aspinall, die in de finale Michael Smith met 8-4 klopte. Smith was in de tweede ronde verantwoordelijk voor de uitschakeling van Michael van Gerwen.

Sherrock speelt zaterdag tegen Suljovic

De US Darts Masters is het eerste toernooi waarvoor Sherrock is uitgenodigd sinds haar overwinning op het WK. Ze schreef afgelopen dinsdag geschiedenis door in de eerste ronde af te rekenen met haar landgenoot Ted Evetts: 3-2.

Zaterdag komt Sherrock opnieuw in actie in Alexandra Palace. Dan is de als elfde geplaatste Oostenrijker Mensur Suljovic haar tegenstander in de tweede ronde.