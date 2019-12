Jan Dekker is niet bepaald tevreden over zijn spel in de eerste ronde van het WK darts. De Drent was donderdag in een thriller met 3-2 te sterk voor de Engelsman Ryan Joyce.

"Mentaal ben ik best wel sterk, maar het was een partij van niks", concludeerde de 29-jarige Dekker na afloop van zijn partij bij RTL 7.

"Om heel eerlijk te zijn, was dit een wedstrijd waarin we allebei ons topniveau niet konden showen en dan is het heel fijn dat ik toch win."

Hoewel het publiek in Alexandra Palace een spannende partij kreeg voorgeschoteld, lagen de gemiddeldes van Dekker en Joyce zeer laag: 84,07 tegenover 83,37 per drie pijlen. Ook de dubbelpercentages waren niet bepaald hoog: 36,67 tegenover 27,03 procent.

Jan Dekker schreeuwde het uit van blijdschap na zijn overwinning. (Foto: Getty Images)

'Het was heel apart dat ik toch nog won'

'Double Dekker' nam in zijn openingspartij een 2-0-voorsprong in sets en leek op weg naar een eenvoudige zege. Joyce knokte zich echter terug en liet in de beslissende set maar liefst vier matchdarts liggen, waarna de Nederlander het wel afmaakte.

"Ik stond met 2-0 voor, maar toen liet ik het toch ineens glippen. Het was heel apart dat ik toch nog won", aldus Dekker, die even vreesde voor een nederlaag.

"Het werd op een gegeven moment vechten en hij werd ook wat sterker. De derde en vierde set waren goed van hem en toen dacht ik: jongen, je zal het toch niet weggeven. Maar uiteindelijk won ik toch."

In zijn volgende wedstrijd neemt Dekker het vrijdag op tegen de Welshman Jonny Clayton, de nummer zestien van de plaatsingslijst in Londen.