Jan Dekker heeft donderdag voor het derde jaar op rij de tweede ronde van het WK darts bereikt. De Nederlander was in Londen met 3-2 nipt te sterk voor Ryan Joyce.

De 29-jarige Dekker kwam in de eerste sets niet in de problemen tegen Joyce, die vorig jaar nog de kwartfinales bereikte van het WK. De Drent nam een comfortabele 2-0-voorsprong.

Joyce knokte zich echter terug tot 2-2 en in de laatste set regende het breaks (vier op rij), maar Dekker wist de beslissende leg wel naar zich toe te trekken voor de overwinning: 3-2 in legs voor 3-2 in sets.

Het toernooi gaat voor Dekker snel verder, want hij komt vrijdagavond alweer in actie in die tweede ronde. 'Double Dekker' neemt het dan op tegen de als zestiende geplaatste Jonny Clayton uit Wales.

Dekker kwam nog nooit verder dan de tweede ronde op het WK. Vorig jaar verloor hij in die ronde van de Engelsman Mervyn King (2-3) en het jaar daarvoor van de Belg Dimitri Van den Bergh (2-4).

Er zijn nog zeven Nederlanders actief op het WK. Naast Dekker maken ook Michael van Gerwen, Jeffrey de Zwaan, Ron Meulenkamp, Vincent van der Voort, Danny Noppert en Benito van de Pas nog kans op de wereldtitel. Raymond van Barneveld, Jermaine Wattimena, Jelle Klaasen en Geert Nentjes zijn al uitgeschakeld.