Benito van de Pas is trots dat hij zich woensdagavond op het WK darts ternauwernood naar de tweede ronde heeft weten te knokken. De Tilburger, die opponent Gabriel Clemens vier matchdarts zag missen, is op de weg terug na een voor hem zwaar jaar.

"Het hele jaar was gewoon dramatisch, dus mag het een keer meezitten?", zei Van de Pas na zijn zwaarbevochten overwinning (3-2) in het Alexandra Palace in Londen op RTL 7. "Ik heb er zwaar doorheen gezeten dit jaar. Het was nu ook niet best, maar ik gaf niet op en toonde doorzettingsvermogen."

De 26-jarige Nederlander kwam tot twee keer toe op voorsprong in sets, maar Clemens knokte zich net zo vaak terug in de wedstrijd. De Duitser had de partij in de vierde leg van de beslissende set zelfs moeten beslissen, maar hij miste vier matchdarts en zag Van de Pas in de beslissende leg aan het langste eind trekken.

"In de eerste set was ik erg nerveus, maar na de 1-1 werd ik wat rustiger", blikte hij terug. "Het ging allemaal niet makkelijk, maar ik gaf niet op. Als ik op zo'n vloertoernooi slecht speel, ben ik er wel klaar mee, maar nu staat er veel geld op het spel. Ik wilde alles geven en gelukkig kroonde ik me tot winnaar."

Benito van de Pas overleefde vier matchdarts. (Foto: Pro Shots)

'Het is tot dusver het slechtste jaar uit mijn loopbaan'

Het leek er lange tijd op dat Van de Pas helemaal niet mee zou mogen doen aan het WK. 'Big Ben' slaagde er uitgerekend op de dag van de loting bij een Tour Card Holder Qualifier - het laatste kwalificatietoernooi - in alsnog een WK-ticket te veroveren.

"Het is het slechtste jaar uit mijn loopbaan, maar gelukkig is het jaar nog niet ten einde. Als ik speel zoals ik nu doe, kan ik blijven winnen. Ik moet vooral consistenter worden en blijven oefenen, wat ik al vier à vijf uur per dag doe", aldus Van de Pas.

"Het is fijn dat ik donderdag even een rustdag heb. Daar ga ik van genieten, misschien ga ik wel met mijn zoon naar de dierentuin. Ik ben nu vooral onwijs blij dat ik verder ga. Het is een bonus voor me dat ik hier ben, dus ik kijk heel erg uit naar de tweede ronde."

Van de Pas hoopt zijn prestatie van vorig jaar te evenaren, toen hij de laatste zestien bereikte in Londen. Het is nog altijd zijn beste resultaat op een WK. In de tweede ronde wacht de Brabander een krachtmeting met de Duitser Max Hopp.