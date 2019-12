Benito van de Pas is woensdagavond in de eerste ronde van het WK darts ontsnapt aan uitschakeling. De Tilburger overleefde tegen de Duitser Gabriel Clemens vier matchdarts en won met 3-2.

Van de Pas nam in Alexandra Palace tot twee keer toe een set voorsprong, maar Clemens herstelde telkens het evenwicht. 'Big Ben' pakte de openingsset met 3-2, waarna hij in het volgende bedrijf geen enkele leg won.

In de derde set was Van de Pas weer bij de les en stond hij slechts één leg af aan Clemens. Mede dankzij de enige finish boven de honderd in de partij dwong de Duitser een beslissende set af.

Daarin leek Van de Pas op weg naar een nederlaag toen hij met 0-2 achterkwam, maar Clemens verzuimde de partij af te maken. In de vierde leg kreeg hij de kans om de wedstrijd uit te gooien, maar hij miste achtereenvolgens dubbel twintig, tien en vijf.

Van de Pas gooide vervolgens zelf wel 'tops' en dwong een vijfde leg af. Daarin overleefde hij opnieuw een matchdart en trok hij de overwinning naar zich toe door 69 uit te gooien. De Nederlander liet wel een lager gemiddelde noteren dan Clemens: 88,64 tegenover 93,57 per drie pijlen.

Voor de appgebruikers: tik op de tweet om de beelden van de laatste legs te bekijken.

Van de Pas treft Hopp in volgende partij

In de tweede ronde speelt Van de Pas vrijdag opnieuw tegen een Duitser. Dan is Max Hopp zijn tegenstander. De winnaar van die ontmoeting treft in de derde ronde de Litouwer Darius Labanauskas, die eerder Ian White verraste.

Van de Pas zette vorig jaar zijn beste prestatie neer op het WK. Toen haalde de Brabander de vierde ronde, waarin hij zijn meerdere moest erkennen in Brendan Dolan (1-4).

Eerder woensdag plaatste Ron Meulenkamp zich voor de tweede ronde door de Nieuw-Zeelander Ben Robb met 3-0 te verslaan. 'The Bomb' treft in zijn volgende partij Chris Dobey.